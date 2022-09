Longue liste d’attente pour une place en CHSLD en Estrie

Le CIUSSS de l'Estrie–CHUS souhaite atténuer cette situation problématique par un recours accru aux soins à domicile. On travaille très fort avec l'ensemble de l'organisation, les parties prenantes interétablissements et les partenaires pour faire en sorte qu'on puisse retourner l'usager à la maison pour qu'on l'évalue comme il faut et qu'on détermine si l'hébergement, c'est l'option à privilégier dans un premier temps et voir si on n'est pas en mesure de mettre en place des services de soutien à domicile rehaussés , explique la directrice des services spécialisés gériatriques au CIUSSS de l’Estrie–CHUS, Danika Manseau.

« La vision est clairement le maintien à domicile. Il faut, de notre côté, changer nos façons de faire et permettre un maintien à domicile le plus longtemps possible. » — Une citation de Danika Manseau, directrice des services spécialisés gériatriques au CIUSSS de l’Estrie–CHUS

Plusieurs facteurs expliquent la situation, selon Mme Manseau, notamment le manque d'employés. On a des défis [internes] pour avoir suffisamment de main-d'œuvre pour répondre à l'ensemble des besoins. On y travaille vraiment très, très fort pour s'assurer d'avoir des services de soutien à domicile.

Mme Manseau rappelle également que le réseau se relève d'une pandémie .

C'est à Sherbrooke et à Granby qu'on trouve les listes d'attente les plus longues pour une place en CHSLD.

Selon les données du ministère de la Santé, un peu plus de 4200 personnes sont en attente d'une place en CHSLD dans l'ensemble du Québec.