Les villages nord-côtiers s’invitent dans la campagne électorale

Des maires et des citoyens de la Côte-Nord réclament des mesures pour revitaliser leurs villages. La pénurie de main-d'œuvre, la rareté des logements et l'état des réseaux d’égouts sont trois dossiers que les élus veulent voir avancer au lendemain des élections provinciales du 3 octobre.

Des maires de villages nord-côtiers espèrent que le prochain gouvernement du Québec en fera davantage pour aider les commerces de proximité qui ont du mal à trouver de la main-d'œuvre.

Le maire de Ragueneau, Raymond Lavoie, souhaite que le gouvernement offre des avantages aux retraités qui voudraient retourner sur le marché du travail.

Je veux travailler sur une loi qui serait pour les retraités, explique M. Lavoie. Il n’y aurait pas d’impôts à payer pour 20 heures ou 25 heures de travail [par semaine], alors ça nous donnerait de la main-d'œuvre qualifiée qui pourrait travailler pour la caisse [populaire] ou pour les restaurants.

La mairesse de Colombier, Claire Savard, appuie la proposition de son homologue. Je serais d’accord avec ça parce qu’il y en a qui prennent leur retraite assez jeunes, à 50-60 ans, qui pourraient encore travailler, même à temps partiel, qui pourraient aider beaucoup dans la collectivité , croit-elle.

La mairesse de Colombier, Claire Savard Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

« Les entreprises ont beaucoup de mal à trouver du monde. » — Une citation de Claire Savard, mairesse de Colombier

Des incitatifs pour retourner sur le marché du travail

À 77 ans, Pauline Germain est sortie de sa retraite pour travailler à temps partiel dans un petit commerce de Colombier. Cette employée à la confiserie La Mère Michelle veut avant tout donner un coup de main compte tenu du manque de main-d'œuvre.

Je ne pensais pas retourner au travail, mais j’aime ce que je fais. Je souhaite que d’autres gens fassent la même chose, parce que c’est valorisant aussi , espère Pauline Germain.

Pauline Germain est sortie de sa retraite pour donner un coup de main à une entrepreneure de Colombier. Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

Cependant, elle ne veut pas être pénalisée si elle doit rembourser une bonne partie de son salaire en impôt à la fin de l’année fiscale, voire perdre une partie de ses rentes.

On ne veut pas être pénalisés. On veut rendre service, mais on ne veut pas être pénalisés, quand même. On veut travailler, dépanner, aider : oui, c’est sûr, mais pour quelques mois , explique Mme Germain, qui travaille trois jours par semaine principalement pendant la saison estivale.

Répondre à la pénurie de logements pour attirer les travailleurs

Pour revitaliser les villages, la propriétaire du dépanneur à Franquelin, Karine Briand, réclame pour sa part des solutions à la rareté des logements.

Ça prend quelqu’un qui investirait pour faire un immeuble de logements, même dans l’école qui est fermée. Tout est possible. Même un foyer pour personnes âgées, ça pourrait être vraiment intéressant , soulève l’entrepreneure.

La rareté des logements est un problème qui préoccupe plusieurs municipalités sur la Côte-Nord, notamment à Baie-Johan-Beetz, dont le développement socioéconomique est compromis. Son maire, Martin Côté, s’attend à une aide de Québec pour le dossier du logement.

Le village de Baie-Johan-Beetz Photo : Radio-Canada / Lambert Gagné-Coulombe

Nous, on a une particularité à Baie-Johan-Beetz, et je pense que c’est le cas dans plusieurs villages de la région : c’est que les coûts de construction sont tellement élevés que les entrepreneurs hésitent beaucoup, même qu’ils ne viennent pas, pour construire ou pour mettre des logements en vente ou en location , explique Martin Côté.

Même son de cloche à Tadoussac, où la Municipalité veut accueillir des familles, mais il n'y a pas de places pour les loger. Le maire Richard Therrien explique que pour résorber la pénurie de main-d'œuvre, il faut absolument trouver des solutions en matière de logements.

Pour accueillir cette main-d'œuvre-là, on a besoin de logements. On ne peut pas les loger à Tadoussac. On ne peut pas les loger à l’extérieur de Tadoussac, ou du moins très peu , s’inquiète Richard Therrien.

Vers la fin des déversements des eaux usées

Des élus sur la Côte-Nord espèrent aussi que le prochain gouvernement aidera les municipalités à la mise à niveau des réseaux de traitement des eaux usées afin de réduire les déversements dans le fleuve Saint-Laurent.

Franquelin est une des municipalités de l'Est-du-Québec qui rejettent leurs eaux usées dans la nature. Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

Le traitement des eaux usées entraîne des coûts importants pour les municipalités.

Certaines d'entre elles n'ont pas encore mis aux normes leur système d’égout, ce qui fait en sorte que ces municipalités rejettent leurs eaux usées directement dans une rivière, dans le fleuve ou dans le golfe du Saint-Laurent.