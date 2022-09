Crimes à caractère sexuel : la LHJMQ veut améliorer son processus de dénonciation

Quinze mois après l’arrestation de deux joueurs des Tigres de Victoriaville pour une agression sexuelle alléguée, le sujet des violences sexuelles demeure sensible dans les bureaux du circuit Courteau.

Je ne vous cacherai pas que j’ai parfois eu des parents ou des jeunes filles qui ont communiqué avec moi pour partager certaines situations en restant anonyme , admet la directrice des services aux joueurs de la LHJMQ , Natacha Llorens, à l'occasion d’une longue entrevue accordée à Radio-Canada.

En poste depuis 13 ans, cette ex-criminologue de la Gendarmerie royale du Canada assure avoir toujours pris ces dénonciations au sérieux.

Combien visaient de possibles crimes à caractère sexuel commis par des joueurs? Très peu et la plupart ne nous donnaient pas assez d’information pour faire une enquête interne , soutient-elle. Notamment parce que le témoignage provenait d’une tierce personne .

À trois reprises depuis 2014, de présumées victimes ont contacté directement la LHJMQ , mais ces dernières ne voulaient pas identifier leur agresseur, assure Mme Llorens

Je leur ai toujours conseillé de porter plainte à la police si elles considéraient avoir été victimes d’une inconduite sexuelle et donné des ressources à contacter.

Comme ses homologues des autres grands circuits juniors canadiens, le commissaire Gilles Courteau a témoigné devant le comité permanent du Patrimoine canadien, en juillet, durant les audiences concernant l'implication d'Hockey Canada dans une affaire d'agression sexuelle alléguée. Photo : (Sean Kilpatrick/The Canadian Press)

La directrice des services aux joueurs admet que ces dénonciations qui ne se rendent pas aux oreilles des forces de l’ordre et qui concernent des événements survenus loin de l’aréna placent la LHJMQ dans une situation délicate. Elle explique ne pas pouvoir en faire beaucoup plus, bien qu’un plan de gestion de crise impliquant l’embauche d’enquêteurs spécialisés existe dans le circuit Courteau.

Le pourquoi il n’y a pas eu d’enquêtes internes déclenchées dans ces cas-là, c’est qu’on n'avait pas suffisamment d’information pour le faire. Les victimes nous donnaient volontairement peu d’information pour ne pas pouvoir être identifiées.

Des changements significatifs dès cette saison

Après un été de scandales à Hockey Canada, l’heure est toutefois à améliorer les pratiques dans la LHJMQ . Un certain nombre d’annonces sont prévues en ce sens lors de la conférence de presse de lancement de saison, jeudi.

Y compris des changements significatifs dès cette saison quant au processus de dénonciation, annonce Natacha Llorens.

La révélation de plusieurs accusations d'agressions sexuelles impliquant d'ex-joueurs d'Équipe Canada, cet été, place le monde du hockey junior dans une position délicate. Photo : @HockeyCanada/Twitter

L'idée est de donner aux victimes qui ne veulent pas passer par la police une façon de plus facilement dénoncer, décrit celle qui a déjà œuvré comme criminologue auprès de femmes et d’enfants victimes de violence. Un travail qui lui a donné, dit-elle, une bonne perspective sur le sujet. Je peux en témoigner. Avoir à dénoncer et passer à travers tout le processus, c’est loin d’être facile.

Prévenir plutôt que gérer les crises

Le traitement des dénonciations est une chose, la prévention des crimes à caractère sexuel en est une autre. De ce côté aussi, la LHJMQ veut mieux faire.

Nos joueurs ont les mêmes problèmes que les autres jeunes, mais il y a aussi d’autres choses qui s’ajoutent de par leur statut un peu de vedettes , relate Natacha Llorens.

Natacha Llorens, directrice des Services aux joueurs dans la LHJMQ Photo : Radio-Canada / Skype

Il faut dire que le circuit Courteau a fait parler de lui pour les mauvaises raisons en 2021. Deux joueurs des Tigres ont été arrêtés en juin à la suite d'événements survenus durant les célébrations de la conquête de la Coupe du président, à Lac-Beauport. Nicolas Daigle et Massimo Siciliano ont ensuite été accusés d’agression sexuelle et de production d’une vidéo sans le consentement de la présumée victime.

Le processus judiciaire suit toujours son cours, mais les deux hommes sont suspendus indéfiniment par la LHJMQ . Pour la direction du circuit, l’événement a en quelque sorte été une deuxième onde de choc au sujet des crimes sexuels. La première était survenue en 2015, lorsque les services de police des villes de Québec et Gatineau avaient déclenché des enquêtes visant deux événements à caractère sexuel impliquant des joueurs des Olympiques de Gatineau.

Une allégation de viol collectif impliquant des joueurs des Olympiques de Gatineau, en 2014, a refait surface au mois d'août. Le dossier est entre les mains du Service de police de la Ville de Québec. Photo : Dominic Charette Photographe

Suite à ça, j'avais mis en place une table de concertation. Un comité consultatif sur lequel siégeaient entre autres un avocat, un enquêteur, une sexologue, la directrice de la CAVAC , des parents de joueurs. [...] À l’époque, on avait monté une formation qui a été donnée au personnel des équipes. Et, par la suite, on avait offert la formation aux joueurs.

Bien que fortement recommandée aux équipes, la formation aux joueurs n’a toutefois jamais été obligatoire, reconnaît Mme Llorens. Les choses sont sur le point de changer. Et ce qui prenait auparavant davantage la forme d’une conférence deviendra quelque chose de continu durant la saison.

De la sensibilisation à la formation

La sensibilisation a un effet préventif parce que la personne prend conscience que certains comportements sont inappropriés, mais est-ce qu'elle va vraiment travailler sur elle pour changer des choses? Pas nécessairement , relate Natacha Llorens.

Une formation, ce n’est pas quelque chose qui se fait juste en début de saison et après tu n'en parles plus. Il faut que ce soit des modules où tu touches différentes choses qui ont des liens ensemble et qui font que tu changes tes comportements.

Sociologue de la sexualité, Michel Dorais abonde dans le même sens. Le professeur de l’Université Laval à la retraite travaille depuis un peu plus d’un an avec d’autres experts et la direction de la LHJMQ sur une nouvelle formation pour les joueurs dont les grandes lignes devraient être dévoilées jeudi. Il salue la proactivité du circuit Courteau.

Sociologue de la sexualité, Michel Dorais a publié en 2021 le livre « Guide de bonne conduite sexuelle à l'usage des gars ». Photo : Radio-Canada / Louis Pelchat-Labelle

On ne veut pas seulement qu’il y ait un changement dans la tête des jeunes, mais aussi dans leurs comportements au quotidien. On est assez proche d’un programme. On a demandé des subventions, mais quoi qu’il en soit, ça va aller de l’avant.

Le rôle des entraîneurs et des coéquipiers

Doctorante en travail social à l’université d’Ottawa, Kim Dubé s’intéresse à la question des agressions sexuelles commises par des athlètes sur des femmes. Le statut de célébrités des athlètes leur donne un certain pouvoir , dit-elle, et certains en viennent à se sentir un peu intouchables .

Cette montée au pouvoir là est quand même très rapide quand tu te joins à une équipe de hockey junior. Il y a beaucoup de personnes qui te voient comme quelqu’un ayant un statut de célébrité , note-t-elle.

Dans le contexte, il est particulièrement important d’avoir des entraîneurs autour des jeunes qui prennent au sérieux les enjeux de violence sexuelle .

Professeure et chercheuse sur la question des rapports sexuels à l’Université de Moncton, Lyne Chantal Boudreau est du même avis. Les entraîneurs sont perçus comme des modèles. Le lien est particulièrement important étant donné que les jeunes hockeyeurs quittent généralement le foyer familial pour aller vivre en pension , indique celle qui fait également partie du groupe de travail mis sur pied il y a un an par la LHJMQ .

Les enjeux de socialisation des garçons ne sont pas propres aux vestiaires de hockey, selon Michel Dorais. Photo : Dominic Charette Photographe

Les coéquipiers, particulièrement ceux plus âgés, ont aussi un rôle à jouer, ajoute Michel Dorais. La plupart des gars se comportent très bien, mais les exceptions, on ne veut plus qu’il y en ait. Et s’il y a des comportements répréhensibles, on veut que les premiers à intervenir soient les gars autour. Parce que ce sont les premiers informés.

N’empêche, ajoutent les professeurs Dorais et Boudreau, la question de l’éducation au consentement ne peut pas reposer que sur les épaules de la LHJMQ . Elle commence avant l’âge de 16 ans. La socialisation des garçons, c’est ce dont il est question. Dans les endroits où les garçons passent beaucoup de temps ensemble, comme les équipes de sports, il faut souvent réparer ce qui a été mal fait ailleurs , explique Michel Dorais.