Rivière-Éternité vend l’Auberge du Presbytère à quatre entrepreneurs

Quatre entrepreneurs de Saguenay sont maintenant propriétaires de l’Auberge du Presbytère de Rivière-Éternité. Ils souhaitent transformer le bâtiment, qui appartenait à la Municipalité, et en faire un lieu rassembleur au cœur du village.

La rencontre qu’on faisait le dimanche sur le balcon de l’église, bien là, on veut que ce soit ici, dans l’auberge , illustre la directrice générale et copropriétaire des lieux, Stéphanie Fortin.

L’idée est née lors d’une soirée où les quatre amis amoureux de plein air et du Bas-Saguenay discutaient de leurs projets.

On se disait : "Heille! Peut-être que ce serait vraiment le fun de créer un projet à quatre" , se rappelle Any-Claude Robitaille, une autre copropriétaire.

Les deux autres partenaires dans l'aventure sont Simon Vézina-Tremblay et Simon-Olivier Côté, ancien conseiller municipal à Saguenay ainsi que actionnaire de Saguenay Aventures et de Boutique Hors-Circuits.

Any-Claude Robitaille et Stéphanie Fortin sont maintenant copropriétaires de l’Auberge du Presbytère de Rivière-Éternité avec leurs conjoints Simon Vézina-Tremblay et Simon-Olivier Côté. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Les entrepreneurs, qui connaissent tous bien le domaine du tourisme, prévoient investir 100 000 $, dont 20 000 $ de la part de la MRC du Fjord-du-Saguenay, pour donner un second souffle à l’ancien presbytère converti en auberge par Rivière-Éternité en 2012.

On refait quatre salles de bains. On va refaire toutes les cuisines. On va refaire aussi la salle de séjour, redécorer, repeinturer, ça fait qu’on le met vraiment au goût du jour , explique Any-Claude Robitaille.

Deux chambres s'ajouteront aussi pour un total de 12. Les travaux seront faits en majorité en novembre.

Une vente vue d’un bon œil

La Municipalité cherchait depuis quelques années de nouveaux propriétaires pour conserver l’auberge au cœur du village.

Mon auberge est importante parce qu’on vit de tourisme. Puis, bon, l’hébergement, on n’a pas de gîte, à Rivière-Éternité. [...] On est bien heureux de ça. Eux autres, ils vivent dans le domaine du tourisme, ils vont avoir moins de difficulté que nous à faire connaître notre auberge , estime le maire Rémi Gagné.

Les trois emplois de l’auberge sont conservés. Pour alléger la tâche, les réservations se feront cependant entièrement en ligne et les clients seront autonomes.

Les nouveaux propriétaires investissent 100 000 $ afin d’ajouter deux chambres et des salles de bains à l’auberge. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Les nouveaux propriétaires souhaitent s’inspirer du même concept pour ouvrir un bistro-terrasse dans l’auberge en 2024.

On veut créer une forme de bistro qu’on appelle autonome. Donc, ce qu’on veut, c’est que les gens puissent venir à l’heure qu’ils souhaitent, venir profiter du bistrot, puis qu’il y ait des machines, par exemple un fût de vin , explique Stéphanie Fortin.

Les propriétaires souhaitent donc développer une offre touristique renouvelée à Rivière-Éternité.

