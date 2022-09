Entre inflation et solitude, la rentrée est difficile pour certains étudiants albertains

Depuis la rentrée, en Alberta, des étudiants vivent différentes difficultés à la fois sur le plan financier et social. Elles sont, entre autres, dues à la montée des prix, alimentée par l'inflation, et au retour en présentiel sur les campus.

À Edmonton, la directrice de la banque alimentaire du campus de l'Université de l'Alberta, Erin Laura O’Neil, a remarqué que beaucoup d'étudiants étrangers, diplômés ou non, viennent y chercher de la nourriture.

Elle explique que, en général, la banque distribue entre 80 et 100 paniers par semaine. Or, la semaine dernière, ce nombre était de 200. Et, même durant l’été, alors que la banque alimentaire du campus était peu fréquentée, elle a distribué environ 130 paniers par semaine.

« Nous avons remarqué que l'augmentation des frais de scolarité et l’inflation étaient deux facteurs qui explique que les [étudiants] viennent chez nous. Mais ces deux choses ne peuvent pas être arrêtées radicalement [à court terme]. » — Une citation de Erin Laura O’Neil, directrice, banque alimentaire de l'Université de l'Alberta

Du côté de l'Université de Calgary, la présidente de l’Association des étudiants, Nicole Schmidt, a également remarqué que les étudiants payent beaucoup plus cher certains postes de dépenses comme ceux du logement ou de la nourriture.

Certains étudiants payent jusqu’à 25 % de plus pour leurs frais de scolarité, comparativement à ceux de 2019 , dit-elle. Les étudiants en ingénierie, par exemple, payent en ce moment jusqu’à 60 % de plus pour leurs frais de scolarité par rapport à 2019.

Nicole Schmidt constate également que les étudiants ont plus besoin d’aide financière durant l’année scolaire, que ce soit pour pouvoir assumer les coûts liés au logement ou pour trouver un emploi étudiant.

Un site pour créer un sentiment de communauté

Si le retour en présentiel peut être difficile pour beaucoup d'étudiants, c'est également le cas de la possibilité de se faire de nouveaux amis à la rentrée scolaire. C’est ce qu'ont remarqué Zack et Samson, deux des administrateurs du site web UofConfessions.

L’anonymat étant essentiel pour les administrateurs du site, Radio-Canada a accepté d'utiliser seulement leur prénom. Les administrateurs d'UofConfessions affirment que ce dernier n'est pas lié à l’administration de l’Université de Calgary.

UofConfessions, présent sur Instagram et sur TikTok, regroupe des publications anonymes d’étudiants de l'Université de Calgary. Tous peuvent s’exprimer librement sur le sujet de leur choix, comme les cours ou l'Université, sans avoir peur des répercussions possibles sur leur réputation.

Zack et Samson expliquent que le site a été réactivé il y a quelques mois afin de créer un sentiment de communauté au sein de l’Université de Calgary . Ils affirment que la majorité des témoignages qu’ils reçoivent viennent d’étudiants qui cherchent à se faire des amis.

Beaucoup de personnes disent à quel point l'ambiance sur le campus engendre la solitude et qu'il peut être difficile de se faire des amis , explique Zack. Toutefois, chaque fois qu'on affiche ce genre de récit, le taux de réaction [positive] dans les commentaires est très [important].

Nicole Schmidt affirme que certains étudiants se sentent isolés ou seuls depuis la reprise des cours en présentiel. Son association compte organiser des activités tout au long du prochain trimestre pour essayer d'établir des contacts entre les étudiants à travers différents clubs ou communautés.