1974 : Le jeune manitobain en exil

Entrevue de Daniel Lavoie sur les difficultés de percer en tout début de carrière musicale.

Cette entrevue avec Daniel Lavoie tirée de l’émission Dimension J du 26 août 1974 est la plus ancienne de notre collection. Encore peu connu du public canadien, le chanteur raconte à une jeune intervieweuse comment, juste après avoir terminé ses études au Manitoba, il est venu directement au Québec dans l’espoir d’y faire carrière en chanson.

Daniel Lavoie a d’abord fait la tournée des clubs dans toutes les petites villes de la province, puis il s’est envolé pour l’Europe avant de revenir pour enregistrer des chansons. L’artiste souhaiterait bien percer, mais trouve l’industrie du disque bien laborieuse, exprime-t-il en toute transparence.

En 1974, l’auteur-compositeur-interprète travaille sur un long jeu en co-production avec Gilles Valliquette. Et pour ce qui est d’un éventuel retour au Manitoba? Quand j'aurai assez d'argent pour me payer le voyage! , répond à sa compatriote un jeune Daniel Lavoie qui ne roule pas sur l’or.

1980 : Boule qui roule

Daniel Lavoie interprète la chanson « Boule qui roule » et s'entretient brièvement avec l'animateur Jacques Lemieux.

À l’émission jeunesse Téléjeans du 9 février 1980, Daniel Lavoie interprète sa chanson Boule qui roule en s’accompagnant au piano.

Une chanson calme qui guide ses moments de réflexion. Il y a aussi des moments de défoulement où je me lâche complètement , assure-t-il à l’animateur Jacques Lemieux.

L’auteur-compositeur-interprète revient sur sa vie ordinaire d’adolescent pleine de découvertes et son apprentissage du piano, puis du saxophone et de la guitare.

Je ne suis pas obsédé par la musique , soutient-il dans ce court entretien. Quand je ne fais pas de la musique, je fais autre chose et je m'amuse bien.

1984 : Tension Attention

L’album Tension Attention, son sixième disque en treize ans de carrière marque un tournant pour Daniel Lavoie. C’est sur ce disque qu’apparaît la chanson Ils s’aiment que le chanteur a d’abord fait paraître en anglais sans grand succès sous le titre Ridiculous Love.

L'animateur Winston McQuade aborde le grand succès de l'album Tension Attention de Daniel Lavoie et mentionne ses dates de tournée.

En 1984, la chanson Ils s’aiment est maintenant traduite dans plusieurs langues. Daniel Lavoie ne cesse de tourner sur les platines du Québec et d'Europe francophone , souligne l’animateur Winston McQuade à l’émission Telex Arts du 10 octobre 1984.

De passage au Spectrum de Montréal pour offrir son tour de chant Hôtel des rêves, Daniel Lavoie a précédemment complété une tournée de trois mois en Belgique, en France et en Suisse.

1988 : En anglais et en français

« Bien loin de son Manitoba natal, le chanteur Daniel Lavoie est maintenant une vedette de la francophonie. »

Portrait de la carrière de Daniel Lavoie, maintenant bien connu dans la francophonie, mais qui souhaite percer également le marché anglophone.

L’émission Actuel du 24 février 1988 brosse le portrait de l’auteur-compositeur-interprète Daniel Lavoie au moment où il fait sa rentrée à l’Olympia.

Le journaliste revient en introduction de son reportage sur son premier prix Félix en 1980 et son premier prix Victoires en France en 1985. Des récompenses qui lui ont permis de se sentir accepté à l’extérieur de son Manitoba natal.

Je me sentais toujours un étranger, comme un cheveu sur la soupe , exprime Daniel Lavoie. À partir de ce moment-là, je me suis un peu senti partie de la soupe et j'aime ça me sentir partie de la soupe!

À l’Olympia, Daniel Lavoie propose un show à l’américaine , dont le tiers des chansons sont en langue anglaise. Car son histoire, explique-t-il, se décline en anglais et en français. Le chanteur trouve que le marché francophone est petit. Il continue d’enregistrer en anglais et croit qu’éventuellement, il pourrait ainsi percer à l’international.

Je procède un peu par sens de l'aventure plus qu'autre chose, c'est ma façon de voir les choses , suggère Daniel Lavoie en 1988.

1999 : Le Frollo de Notre-Dame de Paris

Entrevue de Christiane Charette avec Daniel Lavoie sur le tournant que représente son rôle dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris pour sa carrière.

Le 6 octobre 1999, Daniel Lavoie est interviewé à l’émission Christiane Charette en direct au moment où il joue le personnage de Frollo dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris.

L’immense succès de cette production qui roule depuis plus d’un an en France et qui s’apprête à faire le tour du monde marquera jusqu’à aujourd’hui la carrière de Daniel Lavoie.

L’animatrice Christiane Charette décrit Daniel Lavoie comme un artiste en pleine maturité dans cette production qui attire 5000 spectateurs tous les soirs. Le chanteur précise aussi en riant qu'il est le plus vieux.

J’ai un rôle qui est difficile, qui me demande beaucoup d’énergie , témoigne Daniel Lavoie plus sérieusement. Je vais chercher des notes que je n'aurais jamais osé faire dans mes propres spectacles.

« J’ai plus de courage que je pensais que j'en avais. » — Une citation de Daniel Lavoie

Daniel Lavoie souligne aussi que Notre-Dame de Paris lui a donné une plus grande aisance financière et lui a notamment permis de renégocier les droits de l’ensemble de ses chansons pour en favoriser la diffusion. D’autres chansons ont depuis été écrites, puis enregistrées.

Le 24 septembre prochain, Daniel Lavoie sera intronisé au Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens. Une occasion qu’a saisie l’animateur Stéphane Leclair pour s’entretenir avec lui de son parcours des cinquante dernières années.

L’auteur-compositeur-interprète d’origine manitobaine s’est généreusement confié dans cette entrevue qui sera diffusée mercredi 21 septembre, 21h, dans le cadre de l'émission Les grands entretiens sur ICI Première.