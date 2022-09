La santé représente l’enjeu électoral prioritaire selon les électeurs de l’Estrie

Plus de la moitié des électeurs estriens consultés lors d'un sondage Ipsos, mené pour le compte de Radio-Canada, estiment que la santé est l'enjeu électoral le plus important. Il s'agit de l'enjeu jugé prioritaire par tous les groupes d'électeurs sondés, peu importe l'âge et le genre.

La santé passe devant l'inflation et l'environnement, qui arrivent respectivement en deuxième (33 %) et troisième place (22 %) quant aux enjeux prioritaires. La question du transport arriverait en dernière position, avec 1 %, mais seulement auprès des répondants âgés de 35 à 54 ans. Cela n'est pas ressorti comme un enjeu qui serait perçu prédominant pour les 18-34 ans et les 55 ans et plus.

Selon le directeur général d'Ipsos Québec, Sébastien Dallaire, il y a une différence notable entre les enjeux abordés par les partis et les priorités des électeurs. Si on regarde le déroulement de la campagne, on a passé beaucoup de temps sur différents enjeux qui ne sont peut-être pas si importants pour les électeurs. Quand on regarde dans le sondage, l’immigration est complètement dans le bas de la liste. On a parlé beaucoup d’immigration, c’est un sujet qui permet aux partis de se démarquer des autres, c’est peut-être pour ça qu’on en a parlé plus, mais du côté des électeurs, ils nous disent qu’ils veulent entendre parler de santé.

Une majorité d'électeurs (59 %) souhaite aussi que le candidat élu dans leur circonscription fasse de l'amélioration de l'accès au système de santé sa priorité. Cela passe devant l'amélioration de l'accès au logement ou à la propriété (31 %) et la lutte contre la pénurie de main-d'oeuvre (21 %). La protection de l'environnement passe cette fois-ci en quatrième position.

« La création d'emplois se retrouve complètement dans le bas de la liste. Ça fait très longtemps que l'on n'a pas vu ça. » — Une citation de Sébastien Dallaire, directeur général d'Ipsos Québec

Les priorités sont par ailleurs les mêmes peu importe l'endroit où l'on se trouve en Estrie, à l'exception de la circonscription de Sherbrooke, souligne Sébastien Dallaire.

Il y a une préoccupation un peu plus grande pour l’accès au logement et à la propriété [à Sherbrooke]. Ça ressort un peu plus qu’ailleurs en Estrie, mais c’est le cas dans tous les centres urbains ailleurs au Canada. C’est quelque chose que l’on voit de manière routinière. [...] Pour le reste ça se ressemble beaucoup.

Obtenir un rendez-vous avec un médecin de famille semble difficile en Estrie, puisque 47 % des personnes sondées ayant tenté d'avoir accès à ce service ont rencontré des difficultés. D'ailleurs, c'est l'accès aux soins de première ligne qui ressort [dans le sondage] , précise M. Dallaire.

Toujours parmi ceux ayant cherché à obtenir des soins, plus d'une personne sur deux a difficilement eu accès à un médecin spécialiste et près de 50 % des répondants ont eu des problèmes pour obtenir une aide en santé mentale.

Le réseau public de la santé garde toujours la faveur populaire pour la délivrance de services, car deux personnes sondées sur trois estiment que le gouvernement doit mettre tous ses efforts dans l'amélioration de ce système. Un tiers des répondants croient pour leur part que le privé devrait prendre davantage de place dans le secteur de la santé pour complémenter l'offre du réseau public.

C’est très constant pour les électeurs de tous les partis, sauf pour le Parti conservateur du Québec, où c’est l’inverse. Ce sont 6 sur 10 qui disent qu'ils veulent plus de privé. Pour les autres, même s’il y en a un peu plus à gauche, un peu plus à droite, c’est assez constant. Dans l'ensemble, les Québécois sont assez attachés à l’idée de garder ça public , commente le directeur général d'Ipsos Québec, Sébastien Dallaire.

Une grande majorité des répondants jugent cependant que le gouvernement devrait aider davantage ceux qui n'ont pas d'assurances privées couvrant entre autres les soins dentaires, paramédicaux, psychologiques.

