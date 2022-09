Un studio de Montréal travaille sur un nouveau jeu vidéo d’Iron Man

Il s’agit d’un jeu en vue à la troisième personne et qui se joue uniquement en solo.

L’équipe planchant actuellement sur le titre est dirigée par Olivier Proulx, qui a notamment travaillé sur le jeu phare Les Gardiens de la Galaxie, réalisé également en collaboration avec Marvel.

C’est un honneur et un privilège d’avoir l’occasion de réaliser un jeu vidéo basé sur l’un des superhéros les plus emblématiques du divertissement actuel, a souligné Olivier Proulx. Nous avons une grande occasion de créer une histoire nouvelle et unique.

Motive proposera une narration originale qui s’appuie sur la riche histoire d’Iron Man. Les adeptes reconnaîtront le charisme et le génie de Tony Stark et pourront se mettre dans la peau du célèbre superhéros.

Nous sommes ravis de collaborer avec la talentueuse équipe du studio Motive pour apporter sa vision originale de l’un des personnages les plus importants, les plus puissants et les plus aimés de Marvel , a déclaré le vice-président et directeur créatif de Marvel Games, Bill Rosemann.

Son expérience établie en matière de création d’univers de divertissement et de jouabilité palpitante, combinée à sa passion authentique pour le héros blindé, alimentera notre quête pour offrir une lettre d’amour à un personnage légendaire , a-t-il ajouté au sujet du studio canadien.

Motive Studio travaille également sur la nouvelle version du jeu de survie Dead Space.

D’autres titres liés à Marvel sont aussi en préparation, dont un jeu mettant en vedette Black Panther et Capitaine America. EA a profité de sa tribune pour annoncer le développement de plusieurs autres jeux de l’univers des superhéros et superhéroïnes.

Aucune date de sortie n’est prévue pour l’instant pour le jeu, qui est encore en phase de préproduction.