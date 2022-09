L’embauche de femmes médecins en Ontario au centre d’une nouvelle révision judiciaire

À Toronto, un médecin ontarien accusé de discrimination à l'embauche contre des femmes demande aux tribunaux de suspendre la décision d'un juge qui a autorisé l'intervention d'une tierce partie dans un recours qu'il a pour l'instant remporté. Huit femmes médecins contesteront en décembre la décision de la Commission d'appel et de révision des professions de la santé qui a donné raison au Dr Marko Duic.

Les avocates du Dr Marko Duic ont tenté, mardi, de forcer la Cour divisionnaire de l'Ontario à casser le jugement d'un juge qui a permis à Canadian Women in Medicine (CWIM) d'intervenir comme tierce partie dans le litige qui l'oppose à un groupe de huit femmes médecins.

Les huit médecins ont demandé à ce que leur identité ne soit pas révélée dans cette cause.

Elles sont représentées par l'avocat Danny Kastner, qui conteste depuis trois ans les décisions de deux tribunaux administratifs ayant débouté ses clientes.

Une première plainte

Au printemps 2019, Me Kastner a porté plainte contre le Dr Duic devant l'Ordre des médecins et des chirurgiens de l'Ontario.

Il alléguait que le Dr Duic n'avait embauché en 16 ans aucune femme dans son service lorsqu'il dirigeait les urgences de l'Hôpital St-Joseph de Toronto et celles du Centre de santé régional Southlake de Newmarket.

Le Dr Duic était le responsable des urgences dans ces deux établissements de 2002 à 2018.

Le Bureau de révision et des plaintes de l'Ordre a toutefois conclu que les allégations de discrimination des huit plaignantes étaient sans fondement.

Le Dr Duic a dirigé les urgences de l'Hôpital St-Joseph de Toronto et celles du Centre de santé régional Southlake de Newmarket de 2002 à 2018. Il n'a embauché aucune femme médecin durant ces années. Photo : Radio-Canada

Me Kastner a alors interjeté appel de la décision devant la Commission d'appel et de révision des professions de la santé. À l'époque, il contestait notamment la façon dont l'Ordre avait mené son enquête. Nouvel échec des plaignantes.

Me Kastner a par la suite sollicité une demande de révision judiciaire, laquelle sera entendue le 7 décembre devant la Cour divisionnaire de l'Ontario.

Le Dr Duic a toujours dit qu'il n'avait jamais eu l'intention de ne pas embaucher de femmes dans son service et qu'il ne s'agissait que d' une coïncidence fortuite .

Refus d'un intervenant

Entre-temps, CWIM a obtenu du juge David Corbett de la Cour supérieure de l'Ontario la permission de soumettre des représentations lors de l'audience de décembre.

On s'attend à ce que les avocats de groupe appuient la démarche de Me Kastner.

L'avocate du Dr Duic, Keary Grace, s'oppose toutefois à la présence d'un intervenant dans cette cause.

Me Grace argue que le juge Corbett a commis des erreurs de droit dans sa décision d'accepter la requête de CWIM .

Selon elle, l'association ne remplit pas les critères de la jurisprudence pour être acceptée comme tierce partie dans cette cause.

L'Ordre des médecins et chirurgiens de l'Ontario, au centre-ville de Toronto, avait rejeté la requête des huit plaignantes. Photo : Google Street View

Elle demande à un comité composé de trois juges de suspendre le jugement et d'interdire à CWIM de présenter ses arguments lorsque le second appel de Me Kastner sera entendu.

Me Grace soutient que le magistrat n'a en outre pas donné suffisamment de raisons pour expliquer l'intervention de CWIM .

Elle rappelle en outre que les décisions de l'Ordre et de la Commission qui n'ont donné aucune suite à la requête des plaignantes étaient raisonnables.

Bien que CWIM puisse offrir une perspective plus globale dans ce litige, son expertise n'est pas unique ni nécessaire , assure-t-elle. L'avocate ajoute que les avis de ses experts en lois du travail seront suffisants.

Me Grace précise en outre que l'intervention de CWIM dans cette cause pourrait porter préjudice à son client et que le juge Corbett a ignoré cette possibilité. Il existe enfin un déséquilibre, ou une perception de déséquilibre dans cette affaire en faveur des plaignantes , conclut-elle.

La Cour divisionnaire de l'Ontario entendra la demande de révision judiciaire des huit plaignantes en décembre 2022. Photo : AVEC L'AUTORISATION DE SARA LITTLE

L'avocate de CWIM , Niiti Simmonds, soutient pour sa part que le juge Corbett n'a commis aucune erreur et qu'il a pris une décision discrétionnaire et sensible. Il n'existe aucun risque de causer un préjudice au Dr Duic , ajoute-t-elle.

Me Simmonds précise qu'il existe un intérêt public dans ce litige et que le magistrat Corbett l'a bien compris en accordant le statut d'intervenant à CWIM et que la participation de l'association aux plaidoiries n'a rien d'injuste, comme le sous-entend Me Grace.

Des collègues du cabinet de Me Kastner étaient présents à l'audience en ligne, mais ils n'ont pas pris la parole, pas plus que les avocats de l'Ordre et de la Commission.

Le comité de trois juges a mis la cause en délibéré jusqu'à une date indéterminée, mais il assure qu'il rendra sa décision avant le début des audiences sur le fond de la cause le 7 décembre.