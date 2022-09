Le président américain Joe Biden a défendu mardi un projet de loi cher aux démocrates qui apporterait plus de transparence dans ce qu'il a appelé « l'argent occulte » irriguant les campagnes électorales, mais que l'opposition républicaine rejette.

Il y a beaucoup trop d'argent qui circule dans l'ombre pour influencer nos élections. On appelle cela l'argent occulte , et son existence érode la confiance des citoyens, a-t-il dit dans un court discours à la Maison-Blanche.

Le démocrate de 79 ans fait référence à la possibilité aux États-Unis pour certains groupes de pression et associations de lever d'énormes sommes d'argent sans devoir révéler leur provenance, pour ensuite les dépenser en faveur d'un candidat, d'un parti ou d'une idée.

La presse américaine a donné l'exemple cet été d'un gigantesque don de un milliard de dollars fait à une association de ce type, le très conservateur Marble Freedom Trust, qui mobilise entre autres contre le droit à l'avortement.

Des médias ont toutefois identifié l'auteur de ce don, un riche industriel de Chicago.

Dévoiler la source des fonds

Le projet de loi Disclose prévoit d'obliger tout groupe de pression ou association agissant ainsi à déclarer leurs donateurs dès que la somme donnée excède 10 000 $ pendant un cycle électoral.

Le texte imposerait la même contrainte aux groupes de pression qui agissent au niveau des nominations de magistrats aux États-Unis.

Joe Biden a reconnu que l'accès à ces ressources occultes concernait aussi bien son parti, les démocrates, que les républicains de l'opposition.

La différence fondamentale, c'est que les démocrates sont pour plus de transparence et de responsabilité. Les républicains, jusqu'ici, non. J'espère qu'ils changeront d'avis , a encore dit Joe Biden.

Le projet de loi a déjà été adopté par la Chambre des représentants, que les démocrates dominent largement. Ce n'est pas le cas du Sénat, qui doit voter sur le texte dans la semaine.