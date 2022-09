Tarifs sur les engrais russes : « On se pénalise nous-mêmes! »

Le cultivateur Marcel Michaud creuse le sol avec ses mains pour nous montrer de grosses pommes de terre bientôt prêtes à être récoltées. Le printemps a mal commencé. Dans notre coin, on a eu de la grosse pluie , explique le propriétaire des fermes GAM au Nouveau-Brunswick. Mais cette année, il n’y a pas que les conditions météo et le prix du carburant qui le préoccupent.

Sa facture d’engrais a doublé en 2022. La pandémie a entraîné des problèmes dans les chaînes d'approvisionnement. La guerre en Ukraine et la pénurie de gaz naturel, qui intervient dans la préparation des engrais, ont nui à la production sur le continent européen.

Le gouvernement Trudeau contribue aussi à sa manière à l’augmentation des prix. Ottawa a imposé des tarifs de 35 % sur tous les produits en provenance de Russie, y compris les engrais azotés. Avant l’imposition des tarifs, 85 à 90 % des engrais utilisés dans l’est du Canada provenaient de la Russie, selon l’industrie.

Le choc est brutal.

« En agriculture, quand tu as des balles courbes comme ça, ça ne va pas bien. » — Une citation de Marcel Michaud, cultivateur de pommes de terre au Nouveau-Brunswick.

L’Union des producteurs agricoles (UPA) réclame la levée des tarifs. Le gouvernement canadien fait fausse route , selon Charles-Félix Ross, le directeur général de l’UPA.

Une décision de taxer les engrais, c’est taxer la nourriture , souligne M. Ross.

Le Canada est le seul pays du G7 à imposer des sanctions sur les engrais en provenance de Russie. Même le secrétaire général des Nations unies décourage l’imposition de sanctions sur les engrais russes et ses ingrédients comme l’ammoniac, pour éviter la crise alimentaire mondiale.

« En 2022, il y a un risque réel de manquer de nourriture. Il est absolument essentiel de retirer les barrières aux exportations d’engrais russes. » — Une citation de Antonio Guterres, secrétaire général des Nations unies, le 14 septembre dernier.

En principe, l’agriculteur Marcel Michaud n’a rien contre le régime de sanctions contre la Russie, tant qu’il ne se retrouve pas en position désavantageuse face à ses compétiteurs américains. On se pénalise nous-mêmes! déclare-t-il.

Freeland reste ferme

La ministre des Finances, Chrystia Freeland, ne bronche pas. La Russie mérite d’être dans la même catégorie que la Corée du Nord , a-t-elle déclaré la semaine dernière.

Le Canada a retiré à la Russie son statut de partenaire commercial privilégié dans la foulée de l’invasion de l’Ukraine et a imposé des tarifs douaniers de 35 % sur toutes les importations qui en proviennent. Ce régime de sanctions musclé n’est pas près de changer, selon la ministre.

« Tous les Canadiens sont en faveur d’un régime de fortes sanctions contre la Russie, surtout maintenant. » — Une citation de Chrystia Freeland, ministre des Finances du Canada.

Le premier ministre Justin Trudeau – vu ici avec la vice-première ministre et ministre des Finances Chrystia Freeland – lors de la retraite du caucus libéral à Saint Andrews, au Nouveau-Brunswick. Photo : La Presse canadienne / Darren Calabrese

La ministre Freeland rappelle que le régime de sanctions occidental cause des conséquences beaucoup, beaucoup, beaucoup plus graves pour les pays européens que pour le Canada.

Or, selon nos informations, certains ministres autour de la table du cabinet de Justin Trudeau sont en désaccord et jugent que les tarifs canadiens sur les engrais sont injustes pour les agriculteurs d’ici.

Pour l’instant, le premier ministre se montre ouvert à des mesures d’aide spécifique, sans préciser lesquelles. On comprend à quel point les coûts de production, les coûts pour nos agriculteurs ont augmenté. C'est une réalité à travers le monde, et nous allons être là avec des mesures pour les aider , a déclaré Justin Trudeau la semaine dernière en marge du caucus de son parti au Nouveau-Brunswick.

Pour l’instant, le gouvernement du Canada s’est contenté de bonifier son programme de paiements anticipés pour aider les agriculteurs à couvrir leurs coûts en attendant de vendre leurs produits. La limite des avances sans intérêts a été augmentée pour les saisons 2022 et 2023.

Quelle solution de rechange?

En préparation de la prochaine saison des récoltes, l’industrie agricole doit réaligner sa stratégie d’approvisionnement et vite.

Le groupe Sollio, la plus importante coopérative agricole au Canada, peut se tourner vers l’Ouest canadien pour certains engrais comme la potasse, mais ce n’est pas suffisant pour combler tous les besoins. Par ailleurs, le transport par train est plus coûteux que par navire.

Des réserves d'urée, un engrais azoté, dans les entrepôts du groupe coopératif Sollio sur la Rive-Sud de Montréal. Photo : Radio-Canada / Denis Babin

Sollio a l’intention de se tourner vers des pays comme l’Algérie et l’Égypte, par exemple, en vue de la prochaine saison. Alors que le prix de certains produits a doublé en 2022, il pourrait encore faire un bond de 25 à 50 % l’année prochaine.

Casper Kaastra, chef de la direction de Sollio Agriculture, n’ose pas tirer un trait définitif sur la Russie comme source d’approvisionnement d’engrais azotés.

On se tourne vers d’autres pays, mais chose certaine, on ne peut pas se permettre une crise alimentaire dans l’est du Canada, alors il faut garder nos options ouvertes , explique M. Kaastra.

Casper Kaastra, chef de la direction de Sollio Agriculture Photo : Radio-Canada / Denis Babin

Sollio cherche aussi des solutions à long terme pour réduire, par exemple, la quantité d’engrais nécessaire dans les champs. Le groupe coopératif cherche notamment à développer de nouveaux enrobages pour l’engrais afin que les nutriments soient déployés au bon moment dans le sol. Ça, c’est un bon exemple où on peut faire mieux avec moins , explique Casper Kaastra.

Marcel Michaud, lui, met à l’essai des variétés de pommes de terre qui nécessitent moins d’eau et d’engrais. Toutefois, ce processus de sélection prend des années et n’offre aucune solution immédiate à la hausse du prix des engrais.

Les pieds entre deux rangs de pommes de terre, l’agriculteur regarde l’horizon avec incertitude. Il y a du monde qui dit : "Je ne peux plus en prendre, je vais abandonner". Des jeunes disent : "Je ne prends pas la relève, je n'ai pas besoin de ça". C’est dommage , explique Marcel Michaud, qui s’inquiète pour la relève dans le secteur agricole.

Pour lui, impossible de chasser cette impression que, peu importe ses efforts et la qualité de sa terre, le fruit de son travail lui échappe de plus en plus.