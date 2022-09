3e lien : François Legault veut faire mentir les prévisions démographiques

Je veux qu'il y ait plus de nouveaux arrivants qui s'installent dans le grand Québec. Je veux que plus d'entreprises avec de bons salaires s'implantent dans la grande région de Québec , a expliqué François Legault par rapport aux prévisions de l’Institut de la statistique du Québec ( ISQ ). Selon lui, la construction d’un tunnel de quatre voies pour relier les centres-villes de Québec et Lévis n’est pas remise en question par la baisse anticipée de la population en âge de travailler sur la Rive-Sud.

« Je pense qu'avec nos ambitions, il va y avoir une croissance de la population dans le Grand Québec et, déjà, la situation actuelle montre une congestion sur les deux ponts. » — Une citation de François Legault, chef de la Coalition avenir Québec

Bien qu’il admette que le projet évalué à 6,5 milliards soit ambitieux, le cochef de Québec solidaire juge qu’il est archaïque. C'est de l'ambition mal placée, celle d'augmenter l'étalement urbain. C'est l'ambition de continuer de construire des projets du passé. C'est une ambition un peu passée date, je trouve , critique Gabriel Nadeau-Dubois.

Gabriel Nadeau-Dubois, chef parlementaire de Québec solidaire Photo : Radio-Canada

Ça commence à être 5 à 0 , enchaîne-t-il. Il y a toute une série d'études qui montrent que le troisième lien n'est pas nécessaire et, de l'autre bord, il n'y en a aucune qui démontre le besoin réel, l'efficacité, la pertinence du troisième lien. On ne peut pas dépenser des milliards de dollars sur des feelings.

Boucler le périphérique

De son côté, le chef du Parti conservateur du Québec continue de réclamer l’ensemble des études réalisées au cours des dernières années, notamment sur le projet d’un pont à l’est tel que proposé par son parti. Éric Duhaime se demande notamment si les prévisions démographiques de l’ ISQ ont déjà été intégrées dans certaines analyses concernant le troisième lien.

Ça renforce notre volonté d'avoir les études qui ont été faites justement sur le pont à l'est. On veut savoir si ç'a été pris en considération, quelles sont les prévisions qui ont été prises dans les études qui ont été commandées et payées par les contribuables québécois.

Éric Duhaime, chef du Parti conservateur du Québec Photo : Radio-Canada

Quoiqu’il en soit, il demeure convaincu que la région a besoin de boucler l’autoroute avec un nouveau lien dans le secteur de la pointe de l’île d’Orléans, puisque le boom démographique a déjà eu lieu, peu importe si la population active baisse légèrement au cours des prochaines années. Ça fait 60 ou 70 ans qu'on parle du pont à l'est. La démographie a beaucoup évolué et la population de la Rive-Sud a augmenté considérablement pendant ces décennies-là.

Éric Duhaime maintient qu’un pont aurait l’avantage d’être moins coûteux et de permettre le passage des matières dangereuses.

Dominique Anglade dénonce quant à elle l’aberration de François Legault, qui défend sa décision politique de construire un tunnel sans études à l’appui. [Lundi] c'était aberrant. Il a lancé des programmes de chaires de recherche pour aller développer la science et en même temps il dit : "Dans le fond, la science je m'en fous carrément parce que je vais faire mon projet de toute façon" , dénonce la chef du Parti libéral.

Au Parti québécois, le chef a saisi l’occasion pour rappeler qu’il est le seul à proposer un troisième lien entièrement consacré au transport en commun. Paul Saint-Pierre-Plamondon fait valoir que cette option permettrait de réduire certains problèmes de circulation tout en incitant à une certaine densification du côté du centre-ville de Lévis.