COVID-19 : Québec recense 13 décès de plus

Les autorités de santé publique québécoises ont enregistré 13 nouveaux décès liés à la COVID-19 dans son plus récent bilan publié mardi.

Selon les données de Québec, un seul décès est survenu au cours des dernières 24 heures en lien avec la COVID-19. Cinq autres sont survenus il y a deux à sept jours, tandis que sept autres se sont produits il y a plus d'une semaine.

Le total des décès dans la province depuis le début de la pandémie est maintenant de 16 687.

Par ailleurs, Québec a recensé 15 hospitalisations de moins en lien avec le virus depuis son dernier bilan.

On dénombre présentement 1520 personnes hospitalisées dans la province infectées par le coronavirus, dont 499 sont hospitalisées en raison de la COVID-19, soit une diminution de 15 par rapport à la veille.

Trente-six personnes atteintes du virus sont actuellement traitées aux soins intensifs, dont 19 en raison de la COVID-19, soit une de plus que la veille.

Les autorités sanitaires québécoises ont recensé 933 nouveaux cas, pour un total de 1 192 120 personnes infectées depuis le début de la pandémie. Le taux de positivité est estimé à 9 %.

Le nombre de cas rapportés chaque jour dans le bilan est largement sous-estimé, puisque les tests PCR sont limités pour la population. Le nombre de nouveaux cas estimés entre le 5 et le 11 septembre, oscille entre 19 000 et 25 000, soit entre 136 000 et 174 000 cas pour cette semaine.

L' INSPQ estime que c'est relativement stable comparativement à la semaine précédente. Du 29 août au 4 septembre, l'INSPQ estime qu'entre 138 000 et 188 000 Québécois ont été infectés (entre 20 000 et 27 000 cas par jour).

Au moins 3 514 travailleurs de la santé sont actuellement absents pour des raisons liées à la COVID-19, y compris les retraits préventifs, l’isolement et l’attente de résultats.

Sur le front de la vaccination, 14 291 doses de vaccin contre la COVID-19 ont été administrées au cours des dernières 24 heures au Québec, ce qui porte le nombre de doses injectées à 21 055 765.