Rimouski veut des engagements pour le logement social

La Ville de Rimouski et l’organisme Serviloge interpellent les candidats aux élections du 3 octobre dans la circonscription de Rimouski. Ils souhaitent que des engagements fermes soient pris en faveur du financement de logements sociaux et abordables.

Serviloge, un organisme à but non lucratif (OBNL) spécialisé en immobilier social, essaie de mener à terme deux projets de 44 et de 47 logements locatifs. Malgré le financement déjà annoncé par Québec et par Ottawa, il peine à lancer les chantiers en raison de l’explosion des coûts de construction.

La réalisation de ces projets serait même menacée , selon la présidente de Serviloge, Francine St-Cyr.

On a présenté le projet en juin 2021, on a reçu une réponse [pour le financement] en décembre 2021 et l’entente a été reçue en juin 2022, donc après un an et demi ou presque, et les coûts de construction ont grimpé en flèche , explique-t-elle.

Le projet de 44 logements est financé par le Programme de construction rapide de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL). En mai 2021, il était évalué à 12 millions de dollars. Les dernières estimations sont maintenant à près de 20 millions de dollars. La SCHL a déjà annoncé une aide de 7,7 millions et la Ville de Rimouski doit financer 10 % du projet.

Serviloge demande donc à Ottawa de bonifier l'aide financière ou à Québec de combler l'écart de financement.

Un projet de 44 logements sociaux est prévu à l'intérieur du couvent des Sœurs de Notre-Dame du Saint-Rosaire, à Rimouski. Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Quant à lui, le projet de 47 logements est financé par le Programme d’habitation abordable du gouvernement du Québec et se chiffre à 22 millions de dollars. Il s'agit de la première phase d'un projet d'une centaine de logements sociaux derrière le couvent des Sœurs de Notre-Dame du Saint-Rosaire. Si ce projet est déjà approuvé, l’enveloppe accordée par Québec n’est pas encore connue. C’est sans compter qu’en fonction de ce programme, la Ville doit assumer 40 % des frais, ce qui est beaucoup trop pour un budget municipal soutenu par 50 000 habitants.

Rimouski et Serviloge demandent donc davantage de souplesse et l’adaptation du programme en fonction de la réalité des régions.

Guy Caron veut des mesures « structurées »

Le maire de Rimouski, Guy Caron, a difficilement caché sa frustration face à l’absence d’engagements concrets de la part de certains partis en matière de logement social et abordable.

[Le logement], c’est l’enjeu critique à Rimouski et dans plusieurs municipalités, à Montréal aussi, et on n’en parle pas! s’est exclamé le maire en mêlée de presse. Et c’est clairement un enjeu pour lequel Québec a une grande responsabilité.

Guy Caron indique ne pas encore avoir entendu de proposition structurée de la part des candidats dans la circonscription en ce sens.

Le maire de Rimouski, Guy Caron (archives) Photo : Radio-Canada / Simon Rail-Laplante

Tous les partis ont été invités à cette conférence de presse conjointe de Serviloge et de la Ville.

Présents, les candidats du Parti québécois (PQ), de Québec solidaire (QS) et de Climat Québec ont réitéré leurs engagements respectifs.

Samuel Ouellet, du PQ, s’est formellement engagé à faire avancer le projet locatif et de services de santé sur le terrain du couvent des Sœurs Notre-Dame du Saint-Rosaire.

Avec un taux d'inoccupation des logements de 0,2 %, on ne peut plus attendre. Il y a une urgence qui est très importante , a souligné le candidat péquiste.

S’il est élu, M. Ouellet promet de voir à ce qu’une personne au Conseil des ministres s’assure de faire le lien entre les différents ministères pour que le projet soit financé adéquatement.

Relativement épargnée par les doléances du maire Caron, la solidaire Carol-Ann Kack a rappelé qu’un gouvernement formé par Québec solidaire livrerait 50 000 logements sociaux, dont 25 000 dans un premier mandat. Cet engagement se traduirait par 550 logements au Bas-Saint-Laurent au cours d'un premier mandat solidaire.

Il faut une volonté politique pour faire ces investissements dans ce secteur et on ne voit pas cet appétit de la part du gouvernement actuel , s’est désolée Carol-Ann Kack.

Pierre Beaudoin, de Climat Québec, croit qu' une harmonisation et une synchronisation des différents programmes de financement provinciaux et fédéraux sont nécessaires pour limiter les délais de construction qui occasionnent souvent une hausse des coûts.

Avec les informations de Michel-Félix Tremblay