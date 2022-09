L’ancien maire de La Sarre Normand Houde est décédé

J’ai eu la chance de travailler avec Normand pendant 14 ans, une personne impliquée avec un sens de l’humour pince-sans-rire , souligne l'actuel maire de La Sarre, Yves Dubé.

Normand Houde avait choisi de quitter la vie politique en 2017.

C’était un travailleur acharné, il était toujours prêt à travailler, c’était une de ses qualités et son entregent et sa facilité d’entrer en contact avec les gens. Normand c’était vraiment une bonne personne , relate Yves Dubé, qui l'a côtoyé pendant de nombreuses années alors qu'ils siégeaient tous les deux au conseil municipal.

M. Dubé estime que l’un de ses bons coups comme maire a été de mettre en branle un projet de logements sociaux. La première pelletée de terre a été effectuée plus tôt cette année.

Le préfet de la MRC d'Abitibi-Ouest, Jaclin Bégin, souligne lui aussi le professionnalisme de M. Houde et sa grande implication dans les dossiers d'Abitibi-Ouest.

Le préfet de la MRC d'Abitibi-Ouest, Jaclin Bégin. Photo : Gracieuseté / MRC d'Abitibi-Ouest

« Monsieur Houde était pratiquement de tous les comités. Je vous dirais que le comité auquel il était le plus attaché et où il s'impliquait énormément, c'est le comité de sécurité publique. Il était de tous les combats avec nous et il travaillait fort », témoigne M. Bégin.

À la fin de son mandat en 2017, Normand Houde s’était dit particulièrement fier de la concrétisation de plusieurs projets d'infrastructure, comme l'ajout d'un réservoir d'eau potable, la réfection de la piste d'atterrissage de l'aéroport et la rénovation de l'aréna Nicol Auto, entre autres.

En février 2018, François Gendron avait d'ailleurs souligné à l'Assemblée nationale les nombreuses années d'implication de Normand Houde.