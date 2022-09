Détroit lance une poursuite pour contester le décompte de sa population

À partir des données du recensement, des estimations sont effectuées.

Selon le maire Mike Duggan, les estimations de la population de la ville la plus peuplée du Michigan en 2021 n’ont pas pris en compte des dizaines de milliers de personnes.

Nous avons été choqués lorsque le Bureau du recensement a publié les estimations de 2021 dans lesquelles il disait que, l’année dernière, Détroit avait perdu 7100 résidents , a-t-il expliqué.

« Durant une période d’un an en 2021, 14 nouveaux grands immeubles qui comptent des milliers d'appartements ont ouvert. Je me demande comment on peut conclure que nous avons perdu 7000 résidents en une année. » — Une citation de Mike Duggan, maire de Détroit

Selon les estimations du Bureau du recensement, la population de Détroit était de 632 464 en 2021, une baisse de plus de 7000 personnes par rapport aux 639 614 estimées en 2020 [la population était de 713 777 en 2010]. Des données que réfute le maire, estimant que le nombre réel se situe entre 670 000 et 680 000.

M. Duncan a expliqué que l’ensemble des données recueillies par des entités qui fournissent des services aux résidents de Détroit montrent que la population de la ville a augmenté en 2021, contrairement à ce que prétend le Bureau du recensement.

DTE Energy affirme que 7544 ménages supplémentaires ont été branchés à ses services. Le Detroit Water and Sewerage Department affirme avoir ajouté 6964 logements durant cette même période. Et le United States Postal Office [...] affirme qu’il a livré du courrier à 4475 résidences de plus durant cette même année; 11 000 personnes vivraient dans ces 4475 logements , a-t-il précisé.

Mike Duggan affirme que la Ville a deux litiges contre le Bureau du recensement des États-Unis. Photo : Elvis Nouemsi Njiké

Selon Mike Duggan, il a toujours été possible pour les municipalités de contester les estimations faites par Bureau du recensement.

Par le passé, lorsque cela arrivait, a-t-il expliqué, le Bureau fournissait la formule de calcul dont il s’était servi pour faire ses projections. Lorsqu’il était établi que des erreurs avaient été commises, il consentait à les corriger.

M. Duggan indique que le Bureau a refusé de permettre à la Ville de faire des contestations cette année et qu'il a par ailleurs refusé de fournir la règle de calcul des estimations.

Contacté par Radio-Canada, le Bureau du recensement des États-Unis a signalé qu'il ne faisait aucun commentaire sur les litiges en cours ou en attente et a renvoyé la demande au ministère de la Justice.

Des sommes considérables en jeu

Le maire de Détroit se dit dans l’obligation de recourir aux tribunaux parce que le Bureau du recensement a décidé de manière unilatérale qu’aucun recours ne serait possible pour la Ville.

Il est appuyé dans sa démarche par la représentante du Michigan à la Chambre des représentants, Brenda Lawrence, qui était présente à la conférence de presse.

Elle a expliqué que la Constitution des États-Unis stipule que chaque personne aux États-Unis doit être comptée [lors des recensements].

Brenda Lawrence affirme que la Ville ne reçoit pas l'argent qui serait notamment utile pour l'éducation lorsque le Bureau du recensement ne fait pas correctement son travail. Photo : Elvis Nouemsi Njiké

Selon Mme Lawrence, qui a dit travailler avec ses collègues du Congrès à la distribution appropriée [au prorata de la population] des fonds fédéraux dans le pays, lorsque des erreurs sont commises, elles ont des conséquences considérables et à long terme puisque les recensements sont effectués aux États-Unis tous les 10 ans.

Les conséquences, et c'est pourquoi cela devrait nous concerner tous, sont que cela prive les villes, les comtés, les municipalités et les gouvernements tribaux de ressources équitables et anticipées pendant 10 ans , a-t-elle indiqué.

« Pour moi, c'est une insulte aux communautés qui ont tant besoin de l'argent venant des impôts que nous payons. Quand chaque citoyen envoie ses impôts au gouvernement américain, il s’attend à ce que les besoins de sa communauté soient comblés. » — Une citation de Brenda Lawrence, représentante du Michigan à la Chambre des représentants

Mme Lawrence affirme que les fonds fédéraux doivent être distribués de manière juste, notamment pour s’assurer que l’éducation, la construction, les transports et toutes sortes d’autres choses soient correctement financés.

La Ville de Détroit et notre maire ne demandent pas des fonds supplémentaires. Ils ne disent pas, vous savez, les gars, nous méritons plus d'argent, nous avons beaucoup de défis. Ils demandent ce qui est prévu par la Constitution, ce qui est exigé de nous en tant que gouvernement , a-t-elle indiqué.

Des besoins criants

Brenda Lawrence affirme que les communautés les plus vulnérables sont les plus touchées par des estimations mal faites.

Un avis que partage Chase L. Cantrell, avocat et résident de Détroit, même s’il considère que c’est la ville dans son entièreté qui est pénalisée.

Il affirme que sans un recensement correct , Détroit ne recevra pas suffisamment d’argent, ce qui est problématique pour une ville qui a de grands besoins, selon lui.

On est une ville assez pauvre, donc on a besoin de cet argent , explique-t-il.

« On a besoin de cet argent pour tous les services : santé, police, tout ce qui provient de notre budget fédéral. » — Une citation de Chase L. Cantrell, avocat et résident de Détroit

Pour M. Cantrell, il est important que Détroit reçoive suffisamment d’argent pour s’occuper de sa population réelle.

Si on dit qu’on n’a que 630 000 personnes, mais qu’en réalité on a plus de résidents, on perd de l’argent , indique-t-il.

Il ne se montre d'ailleurs pas très optimiste pour la suite des choses, considérant que les poursuites entamées par la Ville pourraient n'être que la première phase d’une longue procédure judiciaire.

Ça va être difficile, je crois, car ce n'est pas seulement Détroit, mais beaucoup de villes aux États-Unis qui ont vécu la même chose. [...] En fin de compte, même si ça va en Cour suprême, ce qui serait possible un jour peut-être, on verra qu’il n’y a pas vraiment de solution idéale , explique-t-il.

La situation semble d’autant plus difficile que la Ville en est à son deuxième litige en très peu de temps avec le Bureau du recensement.

Elle conteste déjà, comme l’a rappelé le maire mardi, les données du recensement de 2020, qui n’aurait pas tenu compte de tous les résidents parce qu'on ne s'est pas rendu dans suffisamment de communautés de Détroit.

Ils ont réussi à tout mal faire de deux manières complètement différentes. Ainsi, pour le recensement de 2020, ils n'ont littéralement pas mis assez de travailleurs sur le terrain pour que le compte soit exact , a expliqué M. Duggan.

Le maire a précisé qu'une contestation relative au recensement de 2020 est déjà en cours, à laquelle vient s'ajouter la procédure judiciaire se rapportant aux estimations de 2021.