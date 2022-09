Attaque au véhicule-bélier de London : le procès de Nathaniel Veltman aura lieu à Windsor

Le procès de Nathaniel Veltman, qui est accusé relativement à l'attaque au véhicule-bélier de juin 2021 à London, s'ouvrira le 5 septembre 2023 à Windsor et non dans la localité où le drame a eu lieu. On savait déjà que la défense de l'individu avait réussi à faire déplacer le procès pour des questions d'impartialité, mais le choix de la ville n'avait pas encore été arrêté.