Québec solidaire veut décentraliser certains services publics

Les trois candidats solidaires en Abitibi-Témiscamingue espèrent inaugurer un abattoir public dans la région, inciter les institutions publiques à acheter des aliments locaux et accélérer la transition écologique.

La députée sortante Émilise Lessard-Therrien et les candidats solidaires en Abitibi-Ouest et en Abitibi-Est, Alexis Lapierre et Benjamin Gingras, étaient réunis mardi matin à Rouyn-Noranda, au local électoral du parti.

Tous trois promettent, s’ils sont élus, de décentraliser des services publics pour redonner du pouvoir à l’Abitibi-Témiscamingue et augmenter sa capacité d’ autodétermination .

La candidate dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue a mis l’accent sur la transition écologique. Elle a rappelé que son parti propose de fonder des Conseils régionaux de transition, notamment pour accélérer la transition énergétique de la région.

Comment voulons-nous nous développer en gardant le filtre de la crise climatique? questionne Émilise Lessard-Therrien. Comment voulons-nous exploiter nos ressources naturelles? Comment voulons-nous les transformer? Comment voulons-nous nous déplacer sur le territoire? Comment voulons-nous développer nos institutions du savoir? La concertation nous a fait défaut ces quatre dernières années. Nous voulons remettre cette pratique en place.

La députée sortante espère ainsi réunir autour d’une même table de concertation divers acteurs de la société civile, à commencer par les élus, les représentants d’entreprise et du milieu des affaires, et des représentants des communautés autochtones et du milieu culturel.

Le Conseil régional de la transition de l’Abitibi-Témiscamingue serait financé à hauteur de cinq millions de dollars.

Décentraliser le transport

Dans cette même optique, Émilise Lessard-Therrien propose de rapatrier des pouvoirs en matière de transport et de mobilité durable.

Nous sommes les mieux placés pour faire valoir nos besoins, a-t-elle expliqué sur cette question. Nous avons besoin de retrouver des leviers de gouvernance locale pour répondre à nos enjeux et à nos besoins en Abitibi-Témiscamingue.

Abattoir public et aliments locaux

Alexis Lapierre, le candidat solidaire en Abitibi-Ouest, a souligné la proposition de son parti de créer un réseau d’abattoirs publics.

Un tel établissement pourrait selon lui voir le jour dans la région et ainsi entraîner des économies substantielles dans le domaine du transport alimentaire.

« Notre abattoir le plus près se trouve à Terrebonne. C’est loin. Construire un abattoir ici, c’est déjà beaucoup de réduction de frais de transport pour nos producteurs. » — Une citation de Alexis Lapierre

L’abattoir en question viserait les animaux de tailles importantes, comme les moutons et le bœuf. Après vérification, le cadre financier solidaire du Plan québécois des infrastructures précise qu’un budget de 1,3 milliard de dollars sera mis sur pied pour financer différentes infrastructures nécessaires à la transition écologique, dont le réseau d’abattoirs public.

Benjamin Gingras, candidat en Abitibi-Est, a quant à lui proposé d’inciter les institutions publiques à privilégier l’achat d’aliments locaux et régionaux. Les centres de la petite enfance, les écoles, les hôpitaux et les CHSLD seraient ainsi tenus de recenser jusqu’à 70 % de produits locaux sur leur menu.

Pour nous, c’est important de favoriser les circuits courts en agriculture et dans les achats ministériels en général , a-t-il expliqué.

M. Gingras croit que de telles initiatives soutiendront les producteurs locaux, en plus d’alléger les frais de transport et les frais énergétiques liés à l’importation de nourriture.