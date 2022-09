Le transport en commun, une préoccupation qui touche aussi les communautés rurales

Se déplacer en transport en commun au Bas-Saint-Laurent, c'est tout un défi sur ce vaste territoire de 22 000 km 2 . Chaque MRC dispose de son propre service de transport adapté et collectif, mais ces services ne communiquent pas nécessairement entre eux et le financement se fait rare. Pour en faire son principal moyen de transport, il faut être prêt à se lever tôt.

Le soleil se lève sur La Mitis. Devant un fleuve d’huile, la navette du Transport adapté et collectif (TAC) de La Mitis s’arrête pour laisser monter Ariane Dubé. Je n'ai pas de permis. J'ai pas le choix. Mes parents ne peuvent pas aller me porter! précise en riant la jeune femme de Sainte-Flavie.

Ariane Dubé utilise l’autobus Inter-MRC du TAC de La Mitis du lundi au vendredi pour se rendre une trentaine de kilomètres plus loin, au Cégep de Rimouski, où elle étudie en sciences humaines. Cette session-ci, je commence à 8 h. Quatre fois par semaine, il faut que je me lève à 5 h 30 du matin pour le prendre à 6 h 25 à l'église , précise-t-elle.

Ariane Dubé utilise la navette inter-MRC du Transport adapté et collectif de La Mitis pour aller au Cégep de Rimouski. Photo : Radio-Canada / Lisa-Marie Bélanger

Si elle n'arrive pas à temps, le prochain autobus passe 50 minutes plus tard. Elle serait donc en retard de plus d'une heure à son premier cours.

Un service sous-financé

Le TAC de La Mitis aimerait bien bonifier son offre et donner un peu plus de flexibilité à ses usagers, mais pour offrir davantage de départs de La Mitis vers Rimouski, encore faut-il avoir le budget pour le faire. Est-ce que c'est vraiment une nécessité d'avoir du transport collectif? Moi, je pense que oui, mais aux yeux du ministère, c'est pas comme ça , laisse tomber la directrice du TAC , Maélie Bernatchez-Dufresne.

Elle gère un budget avoisinant 1,5 million de dollars dont la majeure partie provient du ministère des Transports du Québec (MTQ). En théorie, le MTQ paie 65 % de la facture. Les municipalités [de La Mitis], via les quotes-parts, paient 20 % au moins et la balance est assumée par les usagers , précise la directrice.

Selon elle, la réalité est cependant toute autre. La façon dont les programmes sont montés, la façon dont l’argent est donné, on n'est vraiment pas là. La part du MTQ , ça ressemble plus à du 35, 40 %.

La directrice générale du TAC de La Mitis, Maélie Bernatchez-Dufresne, compte moderniser les services offerts par l'organisme, mais admet du même souffle que le budget accordé par le gouvernement du Québec devra être revu à la hausse. Photo : Radio-Canada / Lisa-Marie Bélanger

Puisque Mme Bernatchez-Dufresne estime qu’il y a une limite à ce que l’on peut demander aux utilisateurs, ce sont donc les municipalités qui paient le manque à gagner.

« Avoir davantage de financement, ça permet d'offrir davantage de services à mes usagers, ça permet de moderniser, moderniser mes autobus. » — Une citation de Maélie Bernatchez-Dufresne, directrice du TAC de La Mitis

Actuellement, un trajet comme celui emprunté par la cégépienne Ariane Dubé coûte 3,50 $, ou encore 87,50 $ par mois. Mais pour les non-étudiants, le coût du laissez-passer mensuel s'élève à 175 $.

Du côté du TAC , le financement du MTQ vient d’être accordé pour les trois prochaines années à l’organisme. C’est une innovation pour eux parce qu’avant c’était chaque année, c’était à la pièce , souligne Mme Bernatchez-Dufresne avec un sourire doux-amer. D’autant plus que les dépenses admissibles varient d’une année à l’autre, ajoute la directrice. Au final, tu as l’impression qu’ils t’en ont donné plus, mais ils t’en ont enlevé de l’autre côté. Maélie Bernatchez-Dufresne précise cependant que bien que les critères changent, le MTQ ne donne jamais moins d’argent que l’année précédente.

Un projet régional pour réduire la dépendance à la voiture solo

Desservir un territoire aussi vaste que le Bas-Saint-Laurent présente son lot de défis. Bien que chaque MRC possède son propre service de transport adapté et collectif, encore faut-il relier ces MRC l'une à l'autre. Cette idée alimente les discussions des élus de la région depuis quelques années déjà.

Ce qu'on souhaite, c'est de conserver les transporteurs qui sont opérés actuellement à l'échelle des MRC . Donc, on ne vient pas modifier cette structure de service là, on vient l'optimiser , explique la directrice générale du Collectif régional de développement (CRD) du Bas-Saint-Laurent, Mélodie Mondor.

Le service de Transport adapté et collectif de La Mitis offre la possibilité de se déplacer à Rimouski, dans la MRC voisine. Photo : Radio-Canada / Lisa-Marie Bélanger

Le projet Mobilités et Territoires, présenté en juin 2021 par le Conseil régional de l'environnement du Bas-Saint-Laurent (CREBSL), prévoyait de regrouper le transport collectif sous une Régie, à l’image de celle qui existe en Gaspésie.

« Le fait de créer une Régie va permettre de mettre en commun des efforts, des ressources financières, des ressources matérielles pour optimiser cette interconnexion-là. » — Une citation de Mélodie Mondor, directrice générale, Collectif régional de développement

C’est maintenant au CRD de porter le dossier à Québec. Un mémoire doit d’ailleurs être présenté au ministère des Finances relativement à la structure des services qui seront offerts. L’objectif est d’obtenir une majoration de la taxe sur l’essence qui serait prélevée directement à la pompe et permettrait, en partie, de financer la nouvelle régie.

Le Collectif régional de développement compte réaliser les différentes étapes administratives d’ici septembre 2023. Ce n’est donc pas demain qu’un autobus va permettre à un Bas-Laurentien d'aller d'Amqui à Pohénégamook, par exemple.

Au cours de l’automne, l’équipe du CRD va effectuer une tournée des MRC de la région pour rencontrer les principaux acteurs du transport ainsi que les élus afin de faire les derniers ajustements aux circuits qui seront proposés.