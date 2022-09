L’avenir de la route 117, une priorité dans Abitibi-Est

Ciblée par la Conférence des préfets de l’Abitibi-Témiscamingue comme un dossier prioritaire depuis plus de trois ans, cette route a eu droit à certains ajustements, mais pas encore à un plan d’ensemble sur son avenir.

« C’est primordial pour notre économie et notre sécurité. Les statistiques d’accidents sont inquiétantes et cette route ne subvient plus aux besoins du milieu. » — Une citation de Martin Ferron, maire de Malartic et préfet de la MRC de la Vallée-de-l’Or

On ne demande pas une autoroute à quatre voies, mais on doit au moins s’assurer que ce qu’on a reste fonctionnel. C’est le cas pour plusieurs de nos routes dans la région. On vit un important déficit dans nos infrastructures. Oui, ça va prendre des investissements importants et il faudra se mobiliser pour se faire entendre, parce que les régions sont trop souvent négligées , poursuit-il.

Des tronçons de la route 117 sont considérés comme dangereux par des élus et des automobilistes. (archives) Photo : Radio-Canada / Emily Blais

La Chambre de commerce de Val-d’Or estime que le dossier de la route 117 doit être priorisé dans son ensemble, puisqu’elle est la porte d’entrée de la région.

Pour les besoins en transport des entreprises, pour faire venir des travailleurs et pour l’attractivité de la région, c’est sûr que la sécurité et la fluidité de la 117 doivent être une priorité. C’est vrai entre Val-d’Or et Rouyn-Noranda, mais aussi vers les Laurentides. Il y a plusieurs tronçons problématiques. Ça va au-delà de quelques voies de dépassement. Aussi, le dossier de halte routière traîne depuis quelques années et ça doit être réglé , affirme la présidente Valérie Gourde.

La mairesse de Val-d’Or, Céline Brindamour, croit que les projets mis en branle par Québec vont permettre de voir poindre des solutions pour la 117. Mais elle se dit agacée par les nombreux reports, comme ceux vécus pour l’agrandissement du carrefour giratoire de la route 111 à Sullivan.

Les principaux travaux du carrefour giratoire à Sullivan sont prévus pour 2023. (archives) Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Ça fait déjà deux fois que c’est reporté et la situation est infernale dans les heures de pointe, rappelle-t-elle. Il faut que ça décolle en 2023. Pour la 117, on espère depuis toujours que ça soit un projet ambitieux. Mais quand on regarde les choses aller à travers le Québec pour tous les projets du ministère des Transports, ça semble ardu. D’espérer que ça décolle tout d’un coup, je dois avouer que je n'ai pas vraiment cet espoir, mais je pourrais être agréablement surprise.

La position des candidats

Si tous les candidats dans Abitibi-Est s’entendent sur le besoin d’investir sur la route 117, le libéral Jean-Maurice Matte avance aussi le besoin d’y réduire le nombre d’usagers.

Jean-Maurice Matte espère pouvoir apporter des solutions dans le comté. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Une étude de l’ UMQ estime que le transport routier sur la 117 génère des coûts sociaux de 82 millions de dollars par année, en lien avec l’entretien, la pollution, les délais ou encore les dommages matériels des accidents, précise-t-il. Il faut travailler à transformer une partie du trafic lourd vers le ferroviaire. Je veux travailler à la mise en place d’un centre de transbordement qui permettrait de soulager la 117 d’une partie du transport des marchandises. C’est beau d’annoncer un bureau de projet, mais on n'a pas de projet. Il ne faut pas juste voir le problème, mais amener des solutions.

Le candidat de Québec solidaire, Benjamin Gingras, voit pour sa part le développement du transport collectif comme une partie de la solution.

On ne peut pas accepter que la sécurité des gens de l’Abitibi-Témiscamingue soit reléguée au second plan, que ça ne soit pas une priorité active, soutient-il. Mais notre approche sera différente. Oui, il faut investir et le MTQ y travaille, mais ça prend une vision globale qui passe aussi par une augmentation de l’offre de transport collectif. Ce n’est pas normal que ça prenne deux nuits pour faire un aller-retour en autobus entre Senneterre et Rouyn-Noranda. Le transport collectif doit être remis de l’avant dans la région.

Pierre Dufour lors d'une conférence de presse à Val-d'Or en mars 2022. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Pierre Dufour avait fait de la 117 une priorité en 2018 et il réitère qu’un projet sera déposé et pris en charge par un gouvernement de la CAQ dans un éventuel prochain mandat.

Il y avait des jalons à mettre en place pour ce type de projets majeurs, explique-t-il. Juste entre Malartic et Val-d’Or, on a 264 entrées de cours à prendre en compte. Est-ce que la solution passe par une nouvelle route? Faudra-t-il exproprier des terrains? Ce n’est pas simple et ça amène des délais. Avec l’embauche d’un directeur du bureau de projets pour la 117, on a maintenant un capitaine à bord. C’est un dossier qui a été échappé par le passé. Maintenant, ça va prendre des sous et c’est en l’inscrivant [sur le] plan des infrastructures qu’on va s’assurer que ça ne tourne pas en rond.

Jacline Rouleau veut plus de sécurité sur la 117, mais aussi sur la route 113 qui relie Louvicourt à Lebel-sur-Quévillon.

C’est problématique, surtout entre Val-d’Or et Rouyn-Noranda, reconnaît la candidate du Parti québécois. Il y a du rattrapage à faire. Ça fait longtemps que la demande est faite au MTQ pour des voies de dépassement. Mais il n’y a pas juste la 117, il y a aussi la 113, où je demande depuis des années des élargissements pour permettre aux cyclistes d’être en sécurité. Comme mairesse, on le demande depuis 2009.

Le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, en compagnie de son candidat dans Abitibi-Est, Maxym Perron-Tellier. Photo : Radio-Canada / Athéna Couture

Le candidat conservateur Maxym Perron-Tellier estime pour sa part que Québec doit s’attarder à régler des zones plus dangereuses sur la 117, mais aussi à améliorer la qualité des travaux qui y sont faits.