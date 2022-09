Il est venu le temps… : Bruno Pelletier lance un album et une biographie en même temps

Ces deux œuvres sont les deux faces d’une même pièce, les chansons ayant été inspirées des discussions entre le musicien et l’auteur et journaliste Samuel Larochelle, qui signe le livre, selon un communiqué.

Leurs titres se répondent également : Il est venu le temps…, pour le livre, et … car le temps est venu, pour l’album de 11 pièces. Ils rappellent évidemment la chanson Le temps des cathédrales, à laquelle il demeure associé et qui l’a fait découvrir aux yeux du public – au Québec, en France, en Belgique et ailleurs – dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris.

Sur cet album, j’ai à peu près tout écrit, tout joué, arrangé et réalisé, explique Bruno Pelletier. C’était la première fois que j’osais faire l’exercice complet. Ça faisait des années que j’en rêvais et avec la pandémie, je me suis dit : it’s now or never [c’est maintenant ou jamais]!

Dans le livre, le chanteur de 60 ans revient sur les grands jalons de sa carrière. Il parle des coulisses de Notre-Dame de Paris, de Starmania, mais aussi de ses débuts dans les bars et de sa vision de l’évolution de l’industrie. Il aborde également des thèmes plus personnels, comme sa famille et sa lutte contre l’anxiété.

Le livre et l’album pourront être achetés ensemble ou séparément auprès de divers détaillants dès demain

Le dernier album de Bruno Pelletier, Sous influences, remonte à 2019. Il s’agissait d’une collaboration avec l’Orchestre symphonique de Longueuil où il interprétait 14 chansons d’artistes du Québec qui l’ont marqué.