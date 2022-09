Une conférence minière axée sur les travailleurs à Sudbury

Depuis dimanche, le musée Science Nord à Sudbury accueille une conférence des ingénieurs d’entretien et des opérateurs de l’industrie minière. La conférence s’est adressée surtout aux travailleurs et aux jeunes qui souhaitent travailler dans le secteur de même qu’aux minières qui veulent innover.

Des dizaines d'exposants de gros équipements miniers utilisés dans le Nord de l'Ontario y seront jusqu’à mercredi, notamment pour faire du réseautage avec des représentants des minières de la région.

Presque 430 délégués de l’industrie minière ont assisté à la conférence jusqu'à présent.

Selon la coordonnatrice de programme pour l'École des mines de l’Université Laurentienne, Nicole Tardif, c’est une rare occasion pour les professionnels du Grand Sudbury de se rassembler dans leur coin de pays.

Quand on va à Toronto ou ailleurs, les gens de Sudbury se mettent ensemble. On dirait qu'on ne se voit presque jamais dans notre propre ville, mais on se rencontre à toutes ces conférences , explique-t-elle.

La coordonnatrice de programme pour l'École des mines de l’Université Laurentienne, Nicole Tardif. Photo : Radio-Canada / Christian Milette

En plus d’offrir des présentations sur la formation de la prochaine génération de main-d'œuvre minière, la conférence a aussi créé beaucoup d’occasions pour discuter des enjeux sociaux entourant la gestion des mines.

Des discussions importantes

La santé mentale, l’impact environnemental des mines et la culture de l’industrie minière ne sont que quelques-uns des sujets au centre des présentations qui y ont lieu.

Ce sont des conversations qu’on a besoin d’avoir dans les industries pour être capable de les améliorer , affirme Mme Tardif. Elle indique que, souvent, les conversations continuent après les présentations.

Le mentor et chercheur dans l’industrie minière Elie Abu-Jaoude, qui visitait la région pour la première fois, s’est dit surpris de l’importance accordée aux enjeux sociaux, dont le bien-être des travailleurs.

« Lorsqu'on parle de l'aspect psychologique, c'est l'aspect individuel. C'est quoi le potentiel des personnes? Qu'est-ce qu'on peut devenir? On parle de talent, on parle de valeurs et de force intérieure aussi. » — Une citation de Elie Abu-Jaoude, mentor et chercheur dans l’industrie minière

Les discussions qui ont eu lieu sur le sujet sont l’une des raisons pour lesquelles il s’intéressera davantage au Grand Sudbury.

Mon travail n’est pas encore fini. C’est sûr que je reviendrai éventuellement pour accomplir ma mission et actualiser le potentiel de la communauté , promet-il.

Un coup de main pour les entreprises

La tenue de la conférence a également été une bonne occasion pour les fabricants d’équipement de se faire connaître. Non seulement auprès des minières, mais aussi de futurs travailleurs de l’industrie. Le gestionnaire de compte chez Hard-Line, Marcel Montpellier, s’est intéressé aux réseaux Internet sous terre.

On a opéré une chargeuse de l'Australie à partir de Sudbury , a-t-il dit.

« On a beaucoup de clients qui sont des mines "remote". Les gens doivent voler pour s'y rendre. Si on peut empêcher ça, c'est un gros coût de moins, et ça va aider à diminuer l’effet de la pénurie [de main-d’œuvre]. » — Une citation de Marcel Montpellier, gestionnaire de compte chez Hard-Line

Le gestionnaire de compte de l'entreprise Hard-Line, Marcel Montpellier. Photo : Radio-Canada / Christian Milette

Un autre représentant, Rob Haddow, profite de la conférence pour se faire connaître auprès des professionnels de l’extérieur du Nord ontarien.

C’est une bonne occasion pour des compagnies comme la nôtre , indique le gestionnaire de compte chez VEGA Instruments. C’est important pour nous d’informer l’industrie de l’utilité de nos produits.

Selon Nicole Tardif, il est important de tenir cette conférence dans le nord de la province, puisqu’ on est fier de notre région, de tout ce qu’on fait et on peut vraiment montrer comme communauté et comme compagnies nos succès.

Avec les informations d'Aya Dufour