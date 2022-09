À Chandler, une soixantaine d’élèves du secondaire sont privés de cours de français

Cette situation, qui a été soulevée et déplorée lundi lors d’un point de presse du candidat péquiste dans Bonaventure, Alexis Deschênes, touche les élèves de deuxième secondaire de la polyvalente Mgr Sévigny de Chandler.

Deux postes d'enseignant de français sont toujours à pourvoir, a confirmé le directeur général du CSS , Louis Bujold.

M. Bujold a précisé que les quelque 760 autres postes ont tous été attribués au sein de l’organisation qu’il dirige et que les équipes sont à pied d’œuvre afin de trouver une solution à ce problème qui affecte Chandler.

« On travaille d’arrache-pied afin de trouver des personnes qualifiées pour faire le travail. On est là-dessus. » — Une citation de Louis Bujold, directeur général du CSS René-Lévesque

Le gestionnaire a indiqué que des membres du personnel pourraient être intéressés à prendre le relais et que des vérifications doivent être faites en ce sens. Certains éléments reliés aux conventions collectives, par exemple, peuvent être des barrières. On travaille avec le syndicat , a précisé Louis Bujold.

Pénurie de main-d’œuvre en trame de fond

Le directeur met en cause la pénurie de main-d’œuvre pour expliquer partiellement cette situation. Je dirais que c’est une situation qu’on peut retrouver un peu partout au Québec, dans tous les secteurs. La pénurie de main-d’œuvre touche tous les secteurs, y compris l’éducation , a-t-il rappelé.

Louis Bujold est directeur général du CSS René-Lévesque en Gaspésie. Photo : Radio-Canada

L’étendue du territoire contribue à aggraver ce problème, croit-il. On a tout près de 4500 élèves au secteur jeunes, mais [ils sont] répartis sur [une distance de] 300 km. On pourrait avoir des enseignants qui sont qualifiés et disponibles, mais ils sont souvent situés à peut-être 200 km du lieu où on a des besoins. C’est donc impossible pour eux de se déplacer , constate-t-il.

M. Bujold dit avoir l’intention de travailler de concert avec la partie syndicale et avec les universités afin de trouver des solutions. Le ministère de l’Éducation pourrait possiblement, selon lui, permettre au CSS d’avoir certains leviers .

« On va avoir à trouver des solutions à court terme mais surtout à réfléchir à des façons de faire différentes, parce que les moyens qu’on a pu utiliser dans les dix dernières années, par exemple, on le voit bien, ne donnent pas les résultats escomptés. » — Une citation de Louis Bujold, directeur général du CSS René-Lévesque

Selon lui, des investissements en éducation pourraient aider, mais il y a également beaucoup de travail à faire pour rendre les postes d’enseignant plus attrayants.

Quelle sera la suite pour les élèves?

Questionné à cet effet, Louis Bujold concède que certains élèves privés de cours de français pourraient devoir faire face à certains problèmes. Cependant, on a quand même un bon espace-temps devant nous d’ici la fin de l’année , assure-t-il.

Selon lui, l’équipe en place travaillera avec les enseignants qui seront attitrés à ces deux classes afin de les accompagner de façon optimale. Les membres de l’équipe de soutien seront aussi mobilisés afin de favoriser l’apprentissage des élèves.

Louis Bujold précise par ailleurs que davantage de services complémentaires, par exemple en éducation spécialisée et en orthopédagogie, sont désormais offerts au sein du CSS René-Lévesque, ce qui lui donne confiance pour la suite des choses.

Avec les informations d’Isabelle Lévesque