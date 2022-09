La Fonderie Horne de Rouyn-Noranda ouvre un bureau d’information pour les citoyens

Glencore a annoncé l’ouverture immédiate d’un bureau d’information pour les citoyens.

On a entendu les préoccupations de la communauté et on trouvait important de se rapprocher des gens , explique d’entrée de jeu Cindy Caouette, surintendante aux communications et relations avec la communauté.

Les citoyens pourront poser leurs questions sur l’arsenic et les autres contaminants émis par la Fonderie, mais aussi sur le programme de dons et commandites et sur plusieurs autres sujets.

Mme Caouette se dit consciente qu’il y a de la grogne dans la population par rapport aux rejets d’arsenic de la Fonderie.

Les gens ont peut-être des choses à nous dire, ont peut-être un peu de colère, ont des préoccupations, dit-elle. C’est bien qu’ils puissent venir nous le dire directement. Ici, ils ont un point d’accès, il y a une personne qui est là, qui est capable de les écouter, qui est capable de leur répondre. Je pense que ça peut être un bon point de départ.

Un bureau permanent sera aménagé

Les responsables prévoient déplacer le bureau d'information. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Luneau

Le bureau d’information est dès maintenant ouvert au public. Il est situé au 210, 9e Rue dans le quartier Notre-Dame.

Cette localisation est cependant temporaire, et un bureau permanent sera ouvert sous peu.

On a trouvé un autre endroit dans le quartier Notre-Dame pour un bureau qui va être permanent. Il y a des travaux qui vont être faits. L’objectif, c’est vraiment d’ouvrir le bureau permanent avant les Fêtes , ajoute Cindy Caouette.

Les représentants de la Fonderie espèrent que l’ouverture de ce bureau permanent permettra d’améliorer ses relations avec les résidents du quartier Notre-Dame.