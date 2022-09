Les Sags retirent le chandail de Marc Denis

L’ancien gardien de but devenu analyste sportif a joué avec les Bleus de 1994 à 1997, empochant 23 victoires en séries éliminatoires. Il est le gardien le plus victorieux de l’équipe en séries.

Il a participé à deux Coupes Memorial et gagné deux médailles d’or avec Équipe Canada junior, en 1996 et 1997.

Marc Denis a reçu le Trophée Jacques-Plante pour ses performances sportives et le Trophée Marcel-Robert pour la combinaison de ses succès sur la glace et sur les bancs d’école.

Pour le président des Saguenéens, Richard Létourneau, immortaliser son numéro était un incontournable.

Au fil des ans, dans les discussions, la direction avait décidé de garder le retrait du chandail de Marc Denis pour le 50e anniversaire, une année très importante , a-t-il précisé.

Pour Marc Denis, cette reconnaissance est une belle occasion de démontrer que la réussite va bien au-delà des performances sportives.

« Pour les jeunes actuels : les efforts que vous faites à l'extérieur et la façon dont vous vous comportez, c'est reconnu et on va s'en rappeler pas mal plus longtemps que les arrêts et les buts que vous allez avoir marqués. »