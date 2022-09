À l’ONU, le secrétaire général dénonce un déficit de coopération « colossal »

Aux prises avec une « cascade de crises », de la guerre en Ukraine à l’explosion du coût de la vie, les gouvernements et les organisations multilatérales doivent faire de la lutte contre la crise climatique leur priorité, a déclaré le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, dans son discours d’ouverture de la 77 e Assemblée générale annuelle, à New York.

Devant un parterre de dirigeants venus du monde entier pour cette grand-messe diplomatique, le patron de l’ ONU a déploré que l’action climatique soit mise en veilleuse alors que la crise du climat constitue le problème définitif de notre époque .

Il a dénoncé des intentions et des actions trop peu ambitieuses de la part des gouvernements, notant que les émissions mondiales de gaz à effet de serre sont en voie d’augmenter de 14 % cette décennie lorsque celles-ci devraient être réduites de 45 % d’ici 2030 pour avoir le moindre espoir d’atteindre la neutralité carbone en 2050 .

« Nous avons rendez-vous avec la catastrophe climatique. » — Une citation de Antonio Guterres, secrétaire général de l’ONU

Je l’ai vu de mes propres yeux au Pakistan, où le tiers du pays est submergé après une mousson dopée aux stéroïdes.

Au Pakistan, depuis le mois de juin, les inondations ont entraîné la mort de plus de 1000 personnes et ont forcé l'évacuation de près de 180 000 domiciles. Photo : Getty Images / RIZWAN TABASSUM

Nous voyons ça partout , a ajouté le secrétaire général.

« Au cours de la dernière année, nous avons vu la pire vague de chaleur en sol européen depuis le Moyen Âge et des sécheresses d'une rare ampleur aux États-Unis et en Chine. » — Une citation de Antonio Guterres, secrétaire général de l’ONU

Aucune région n'est épargnée. Et nous n’avons encore rien vu , a-t-il prévenu. Les étés les plus chauds d'aujourd'hui seront peut-être les étés les plus frais de demain. Les chocs climatiques qui ne se produisent qu'une fois dans une vie pourraient bientôt devenir des événements annuels.

Les pollueurs doivent payer

M. Guterres s’insurge tout particulièrement contre l’injustice et les inégalités liées aux changements climatiques.

Le G20 est responsable de 80 % des émissions de GES . Mais [ce sont] les plus pauvres et les plus vulnérables – ceux qui ont le moins contribué à cette crise – qui en subissent les conséquences les plus brutales.

C’est pourquoi il exhorte les pays les plus riches à taxer les bénéfices exceptionnels du secteur des énergies fossiles afin de les redistribuer aux pays victimes des impacts des changements climatiques.

Aujourd'hui, j'appelle toutes les économies développées à taxer les profits exceptionnels des entreprises productrices d'énergies fossiles et à rediriger [ces taxes] de deux façons : vers les pays qui souffrent de pertes et de dommages causés par la crise climatique et aux populations en difficulté face aux prix alimentaires et de l'énergie en hausse , a déclaré Antonio Guterres.

Les pollueurs doivent payer , a martelé M. Guterres.

La question de la compensation des pertes et des dommages causés par les changements climatiques devrait être un sujet majeur de la COP27, en novembre.

Lors de la dernière conférence sur le climat de l’ ONU , à Glasgow, les pays riches avaient bloqué cette demande de compensation des pays du Sud, promettant seulement le lancement d’un dialogue sur cette question jusqu'en 2024.

Il y a quelques jours, le groupe des pays les moins avancés, qui réunit 46 pays en voie de développement, a remis cette revendication sur la table en réclamant la mise en place d'un mécanisme de financement pour faire face aux dégâts causés par le réchauffement climatique.

Il est grand temps de dépasser ces discussions sans fin , a fait valoir Antonio Guterres. Les pays vulnérables ont besoin d’actions significatives.

Antonio Guterres a donné l'exemple du navire Brave Commander, qui transportait 23 000 tonnes de blé ukrainien à son arrivée en Éthiopie le mois dernier. Photo : Reuters / STRINGER

Appel à la coopération entre des nations unies

Or, le progrès dans le dossier du climat, à l’instar d’autres questions comme la paix mondiale et le coût de la vie, est paralysé par un dysfonctionnement colossal mondial et par des tensions géopolitiques, déplore M. Guterres.

Selon lui, ces tensions sapent le travail du Conseil de sécurité de l' ONU , le droit international, la confiance des gens dans les institutions démocratiques et la plupart des formes de coopération internationale .

Or, la réalité est que nous vivons dans un monde où la logique de la coopération et du dialogue est la seule voie possible , a-t-il fait valoir.

Ces crises menacent l'avenir même de l'humanité et le destin de la planète , a-t-il dit estimer. Ne nous berçons pas d'illusions [...]. Un hiver de grogne mondiale se profile à l'horizon.

Sur une rare note d’espoir, M. Guterres a montré du doigt l’accord conclu entre la Russie et l’Ukraine, sous l’égide de la Turquie et des Nations unies, qui a permis la reprise des exportations de céréales ukrainiennes.

Il a salué cette improbable entente qui a permis d’ apporter une aide désespérément nécessaire aux personnes dans le besoin et de faire baisser les prix pour les consommateurs du monde entier .

L'Ukraine et la Fédération de Russie – avec le soutien de la Turquie – ont uni leurs efforts pour y parvenir malgré d’énormes complexités. Certains pourraient appeler cela un miracle sur la mer. En réalité, c'est la diplomatie multilatérale en action , a assuré le chef de l'ONU.

Emmanuel Macron a appelé à rejeter l'« impérialisme » représenté par la Russie dans le contexte de son invasion de l'Ukraine. Photo : Reuters / Amr Alfiky

Macron plaide pour l'unité mondiale

Ne nous résignons pas à la fracture du monde , a pour sa part lancé le président français Emmanuel Macron lors de son discours en exhortant les dirigeants du monde entier à rejeter le nouvel ordre de division que cherche à imposer la Russie impérialiste avec la guerre en Ukraine.

Dans un plaidoyer parfois enflammé qui tranchait avec le ton posé des discours à l'Assemblée générale des Nations unies, le président français a appelé à inventer de nouvelles coopérations pour relever les défis qui se posent au monde, des conflits au dérèglement climatique en passant par les pandémies.

La situation de notre planète accroît nos exigences , a-t-il déclaré en disant souhaiter un sursaut collectif pour bâtir un nouveau contrat entre le Nord et le Sud .

Cet impératif est rendu d'autant plus urgent par la guerre en Ukraine déclenchée par la Russie et par son président Vladimir Poutine. Nous avons tous un rôle pour y mettre un terme, car nous en payons tous le prix , a-t-il affirmé.

Ce à quoi nous assistons depuis le 24 février est un retour à l'âge des impérialismes et des colonies , a martelé Emmanuel Macron. Or, qui est hégémonique aujourd'hui, si ce n'est la Russie? .

Le chef de l'État français a ainsi cherché à démonter l'idée selon laquelle la guerre en Ukraine est un conflit régional qui résulte de l'opposition entre les Occidentaux et la Russie et, au-delà, le reste du monde. De ce fait, de nombreuses capitales, en Afrique, en Asie ou au Moyen-Orient, refusent de condamner Moscou.

Des églises détruites dans le village de Bohorodychne à Kramatorsk, dans la région de Donetsk Photo : Getty Images / JUAN BARRETO

Le Canada à l'ONU

Le premier ministre canadien Justin Trudeau est également à New York. Il doit participer à une série de rencontres mardi et mercredi, dont une qui doit jeter les bases de la COP15, la prochaine conférence de l' ONU sur la biodiversité, qui aura lieu en décembre à Montréal.

De son côté, l'ambassadeur canadien aux Nations unies, Bob Rae, a soutenu que le fait de donner de l'espoir devant une catastrophe constitue la raison d'être des Nations unies.

Toutefois, cela s'avère difficile quand les catastrophes semblent continuer à se produire sans relâche, a-t-il reconnu.

Le problème avec lequel nous sommes aux prises est cette incroyable cascade de crises , a déclaré M. Rae.

Nous devons donner de l'espoir, a-t-il indiqué. Nous devons démontrer que nous pouvons agir pour changer les choses. Et c'est l'approche que les Canadiens adoptent dans le monde entier.

Le premier ministre Trudeau assistera mercredi à une conférence de contributeurs au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, auquel le Canada a promis quatre milliards de dollars depuis 2002. Au pays, des militants ont exhorté le premier ministre à engager 1,2 milliard supplémentaire pour cette seule année.

Plus de 150 discours

En tout, 157 dirigeants prendront la parole au cours de la prochaine semaine à l’occasion de ce débat général de l'ONU, tenu en personne pour la première fois depuis 2019.

Ce rassemblement de leaders mondiaux avait été entièrement virtuel en 2020 en raison de la pandémie et une formule hybride avait été adoptée l’an dernier.

Cette année, l'Assemblée générale de 193 membres revient à des discours uniquement en personne. Une seule exception a été accordée pour le président ukrainien Volodymyr Zelensky pour des raisons indépendantes de sa volonté , soit l’invasion étrangère en cours .

Malgré les objections de la Russie et de quelques alliés, l'assemblée a voté vendredi dernier pour autoriser le dirigeant ukrainien à préenregistrer son discours.

Le président russe Vladimir Poutine fait pour sa part figure d’absent notable de cette grand-messe diplomatique, tout comme son homologue chinois, Xi Jinping.

Le président des États-Unis, Joe Biden, parlera mercredi matin, une dérogation à la tradition voulant que le pays hôte des Nations unies soit le deuxième à prendre la parole. Ce changement s’est imposé par la tenue des funérailles de la reine Élisabeth II, auxquelles M. Biden a assisté.