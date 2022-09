François Legault présente ses excuses au veuf de Joyce Echaquan

Le leader caquiste, qui est à la recherche d'un second mandat à la tête de l'État, a profité d'une annonce à Orford, en Estrie, pour tendre la main à M. Dubé, dont la femme est morte après avoir subi du racisme de la part des infirmières de l'établissement, il y a bientôt deux ans.

M. Legault a invité M. Dubé à le rencontrer après les élections pour échanger . Il n'a toutefois pas voulu s'engager à participer à la cérémonie prévue le 28 septembre pour souligner les deux ans du décès de Mme Echaquan, disant ne pas vouloir être une distraction .

Mais comment expliquer que M. Legault se soit à nouveau empêtré dans une telle situation? C'est un sujet délicat, moi, je suis un gars plutôt direct, et des fois, ça peut être mal interprété , a-t-il expliqué aux journalistes. Et puis bon, on ne se le cachera pas, on a [la cheffe libérale] Mme Anglade qui est très négative aussi et qui en ajoute.

Refusant depuis deux ans de prononcer l'expression racisme systémique , le chef de la CAQ a souligné lors du Face-à-Face de TVA que son gouvernement avait posé plusieurs gestes pour rétablir la situation à l'hôpital de Joliette, où Mme Echaquan est décédée en septembre 2020.

Je viens de parler à son mari, [le problème] est réglé! avait-il insisté.

Or, dès le lendemain du débat, l'avocat de M. Dubé avait affirmé qu'il n'en était rien, expliquant que si son client avait bel et bien indiqué au premier ministre que la nomination d'un Autochtone dans un poste de direction au CISSS de Lanaudière avait mené à des améliorations , il ne lui avait jamais dit que la situation était réglée .

Après avoir lu un autre article sur le sujet dans La Presse+ de mardi, M. Legault a admis en matinée qu'il avait peut-être été maladroit lors du Face-à-Face de TVA.

Je veux aussi dire à M. Dubé et à tous les Autochtones que je suis très conscient qu'il y a encore des problèmes à régler [et] du racisme à combattre , a-t-il précisé.

L’avocat représentant la famille de Joyce Echaquan a fait savoir qu'elle n'émettra aucun commentaire à la suite des excuses formulées par François Legault plus tôt dans la journée.

Un manque d'humanité, selon Dominique Anglade

La cheffe Dominique Anglade était invitée à un déjeuner-causerie mardi à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

Interpellée en mêlée de presse sur les excuses formulées par François Legault à l’endroit de Carol Dubé, la cheffe libérale Dominique Anglade a dit avoir été extrêmement choquée en lisant l’article de La Presse+ ce matin.

Elle a dit s’être mise à la place du veuf de Joyce Echaquan, qui a essuyé des refus de la part du premier ministre. Elle est où, l’humanité? a-t-elle demandé, estimant qu’elle devrait être à la base de tout.

Dominique Anglade est allée plus loin en disant en anglais que François Legault devrait aussi s’excuser pour les quatre dernières années passées à la tête du Québec.

Un petit effort , demande Gabriel Nadeau-Dubois

Le co-porte-parole de Québec solidaire Gabriel Nadeau-Dubois demande au chef caquiste de faire un petit effort pour terminer cette campagne-là sans blesser du monde au Québec .

Dans une mêlée de presse à Montréal en fin d'après-midi, il a accusé le premier ministre sortant de manquer de sensibilité sur la question autochtone .

Je pense qu'il comprend mal la profondeur des blessures qu'ont vécues et que vivent encore les peuples autochtones au Québec. Ce qu'il a dit spontanément au débat des chefs, c'est que c'était réglé. C'est pas juste déconnecté, c'est un manque de compassion , selon lui.

L'enjeu autochtone, c'est un enjeu sensible au Québec : on ne peut pas dire n'importe quoi n'importe quand. Blesser une famille, une communauté endeuillée, je trouve ça ordinaire quand on est premier ministre du Québec , a-t-il ajouté.

Avec les informations de Yannick Donahue et de Charles-Antoine Boulanger