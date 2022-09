Débat électoral dans la circonscription de Trois-Rivières : des candidats se démarquent

Pour une rare fois durant cette campagne électorale, un représentant de la Coalition avenir Québec (CAQ) était présent pour ce type d'événement. De nombreux candidats caquistes ont refusé de participer à des débats, mais Jean Boulet était présent à celui organisé par ICI Mauricie Centre-du-Québec, en partenariat avec la Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières.

Divers degrés d’aisance

Le débat s’est déroulé dans le calme et le respect des règles. Le seul moment de cacophonie et d’échanges plus enflammés est survenu lors d’un échange entre Laurent Vézina et Adams Tekougoum au sujet de la pénurie de main-d’oeuvre.

D’apparence détendue, le caquiste Jean Boulet, qui devait défendre les quatre dernières années au pouvoir de son parti, a su répondre clairement et calmement aux questions et attaques plus corsées durant le débat. Le libéral Adams Tekougoum avait visiblement bien préparé ses interventions et a su se démarquer dans les échanges avec ses adversaires politique.

Après avoir figé dans les premières minutes du débat, le solidaire Steven Roy Cullen a ensuite repris ses esprits pour le reste du débat. Le péquiste Laurent Vézina a dû quelques fois être rappelé à l’ordre par l’animatrice Marie-Claude Julien qui lui demandait de répondre à la question dans les temps donnés. La conservatrice Karine Pépin se référait beaucoup à ses notes rédigées à l’avance.

Tous maîtrisaient bien les programmes de leur formation politique, mais des questions sur des enjeux plus locaux a permis de faire ressortir leurs particularités.

On a reconnu l'avocat qui plaidait , a déclaré la chroniqueuse à l'émission Toujours le matin Amina Chaffai. Adams Tekougoum, c'est une révélation en termes de débatteur , a ajouté l'ancienne attachée politique de la libérale Julie Boulet, mercredi matin.

Peu de réponses claires au sujet du district 40-55

À savoir s’ils sont en faveur du développement dans les milieux humides du parc industriel Carrefour 40-55, les candidats libéraux et conservateurs ont dit vouloir attendre de voir le résultat d'études avant de se prononcer, sans préciser à quelles études ils font référence.

Je suis pour ce projet, à la condition qu’on respecte les normes environnementales, a déclaré le caquiste Jean Boulet. Il ne faut pas faire de compromis en matière de santé, sécurité et de qualité de l’environnement. Il souhaite que tout soit fait dans la transparence.

C’est un projet porteur pour l’économie de Trois-Rivières et de la Mauricie, c’est intéressant, il faut continuer les consultations , affirme M. Boulet.

Le candidat de Québec solidaire, Steven Roy Cullen, croit de son côté qu’il ne doit pas y avoir de développement dans les milieux humides. Le péquiste Laurent Vézina n’a pas eu l’occasion de donner son point de vue sur la question.

Passerelle pour vélos : un rare moment d'unanimité

Un rare moment d’unanimité a émergé durant le débat, au sujet du projet de passerelle pour les cyclistes sous le pont Radisson. Tous les partis se sont engagés à financer une partie du projet s’ils sont portés au pouvoir.

Je suis très content d'entendre cela , a réagi Steven Roy Cullen après que Jean Boulet ait confirmé son intérêt pour le projet. Le financement du transport collectif et des infrastructures vertes, je n’ai pas vu cela dans votre plan , a-t-il lancé.

L'événement est organisé en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industries de Trois-Rivières, dans le cadre de la formule déjeuners d'affaires. Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

La CAQ critiquée en santé

La Coalition avenir Québec (CAQ) a fait l’objet de vives critiques au sujet de la santé.

La maison des aînés, c'est un million de dollars par chambre, si quelqu’un est capable de justifier ça, il s’appelle Harry Potter et il n’existe pas, a déclaré le péquiste Laurent Vézina. C’est quand même étonnant que le gouvernement de la CAQ confonde des chalets à Bromont avec des maisons des aînés. Les aînés ont besoin de chambre climatisée et de trottoirs viables autour des résidences pour aînés avant de se faire des chambres à 1 million de dollars.

Adams Tekougoum a déploré que la CAQ ait délaissé son objectif de fournir à court terme un médecin pour chaque Québécois. C’est normal que la CAQ recule, c’est de l’incompétence et du manque de responsabilité que de reculer face à une situation si importante.

Jean Boulet a notamment parlé de l’importance que les citoyens aient accès aux soins de première ligne, notamment avec les Groupes de médecine familiale (GMF).

Sur le thème de la santé, la candidate du Parti conservateur du Québec a réitéré la phrase que répète son chef, Éric Duhaime. On est la province qui a été la plus confinée avec des résultats catastrophiques , a-t-elle déclaré en disant aussi, tout comme son chef, que le couvre-feu n’était pas réellement efficace pour contrer la propagation de la COVID-19.

La pénurie de main-d’oeuvre, source de préoccupation

L’enjeu de la main-d'œuvre a régulièrement fait surface au cours de ce débat d’une durée d’une heure et demie.

Dans un face-à-face avec le candidat libéral sur le thème du travail, le péquiste Laurent Vézina a rappelé qu’avant la CAQ, c’est le Parti libéral du Québec qui a été au pouvoir durant 15 ans. Dominique Anglade propose un plan qui implique 70 000 nouveaux immigrants par année pour répondre à cette crise, qu’est-ce qui fait que la population devrait croire en votre plan , a-t-il questionné.

Le plan ne se limite pas aux 70 000 immigrants , a répliqué Adams Tekougoum qui a relancé le candidat péquiste avec cette question : La solution à tout au Parti québécois, c’est l’indépendance. Par quel miracle l’indépendance du Québec va-t-elle permettre de régler le problème de pénurie de main-d’oeuvre? .

Le libéral a écorché la CAQ au cours de cet échange. Le gouvernement de la CAQ s’il était visionnaire aurait vu le problème venir depuis les trois dernières années , a-t-il déclaré. Adams Tekougoum a relaté connaître des entrepreneurs de Trois-Rivières qui délocalisent leur production à Montréal et Québec en raison de la pénurie de main-d'œuvre.

Bien que leurs programmes proposent des mesures différentes, les candidats ont reconnu l’importance de l’immigration comme solution à la pénurie de main-d’oeuvre.

Le débat est animé par Marie-Claude Julien, qui est à la barre de l'émission Toujours le matin. Photo : Radio-Canada / Danielle Huppé

La hausse d’impôt de QS à nouveau attaquée

Dans le cadre du thème portefeuille l’opposant au candidat de Québec solidaire, le caquiste Jean Boulet a décrié les hausses d’impôt proposées par ce parti, tout comme l’avait fait son chef François Legault lors d’un débat.

Ne trouvez-vous pas exagéré, en contexte d’inflation et d’incertitude économique, d’imposer les personnes qui ont travaillé fort et d’imposer le patrimoine à leur succession , a questionné M. Boulet. Ce à quoi le candidat solidaire Steven Roy Cullen a répondu : c’est 5 % de la population qui est affectée par nos mesures, 95 % de la population va en bénéficier .

Bien qu’elle dit ne pas souhaiter sacrifier l’environnement pour aider à la situation financière du Québec, elle a déclaré qu’ il faut valoriser nos ressources naturelles, il faut apprendre à les exploiter davantage et avec ces sous-là on va être capable de regarnir les portefeuilles .

L’animatrice de Toujours le matin, Marie-Claude Julien, a souligné que 335 familles sont actuellement en attente d’un HLM à Trois-Rivières.

Je ne ferai pas d’engagement ou de promesses que tout sera réglé [en 2023], tout est progressif , a déclaré Jean Boulet, interpelé sur ce sujet. Il a rappelé que le financement des organismes communautaires, qui peuvent aider pour les problématiques de logements, augmentera si son parti retourne au pouvoir.

Steven Roy Cullen a été plus concret par rapport au manque de logements abordables. Il a déclaré que si Québec solidaire est élu, son parti construira 1200 logements sociaux en Mauricie durant son premier mandat, sans pouvoir préciser combien seraient construits à Trois-Rivières.

Aux dernières élections, le caquiste Jean Boulet avait été élu avec 41 % des votes. Cette année, le scrutin général a lieu le 3 octobre.