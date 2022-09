Ce qu’ils ont dit : les priorités des candidats dans Richmond

Chacune des régions de la circonscription connaît des défis importants, mais variés. L'accès à Internet haute vitesse, l'accès à des soins de santé de proximité et les défis des agriculteurs sont des enjeux importants pour les secteurs ruraux. La création d'une nouvelle école touche principalement le secteur de Rock Forest. Cependant, tous les secteurs vivent les mêmes défis quant à la pénurie de main-d'oeuvre et les soins à apporter aux aînés.

Richmond est une circonscription « hybride » : moitié urbaine, moitié rurale. Elle contient des milieux à haute densité comme l'arrondissement de Rock Forest-Saint-Élie-Deauville, marqué par de nombreux secteurs résidentiels et commerciaux. Mais elle comprend également de nombreuses petites communautés agricoles, comme Saint-Camille, Racine, Ulverton et Saint-Adrien.

Marylaine Bélair, candidate du Parti conservateur du Québec

Liberté individuelle

Pour la candidate, la cause de la liberté individuelle a pris tout son sens dès le premier confinement de la pandémie. Son conjoint est mort à la suite de blessures infligées par quelqu'un qui n'était pas content des mesures sanitaires .

Je prône la responsabilité civile. [...] On veut laisser les gens libres, toutefois avec une responsabilité. [...] Le Parti conservateur a pris son envol bien entendu avec une seule cause. En fait, c’est la seule voix que nous avions pendant la pandémie pour se faire entendre. [...] Le Parti conservateur a des idées, il a un plan et c’est ce que je prône, ce n’est pas juste un parti d’une seule cause.

Les conditions de vie dans les CHSLD

Les personnes âgées ont fortement subi les impacts de la pandémie, et cela se ressent sur le terrain selon la candidate. La résidence Wales de Richmond a d'ailleurs vécu une éclosion de COVID-19 au printemps dernier.

Je continue de travailler, j’ai mes enfants, je fais ma campagne électorale, je ramasse beaucoup d’informations. Jusqu’à maintenant, le message que j’ai le plus entendu, ce sont les conditions de vie des personnes âgées dans les CHSLD de Richmond et Asbestos. C'est difficile pour moi de prendre des décisions et m'engager quand j'ai juste entendu des paroles [...], mais c'est le dossier sur lequel je vais le plus me pencher, si je suis élue.

La candidate du Parti conservateur du Québec dans Richmond, Marylaine Bélair, a perdu son conjoint dans des circonstances tragiques lors de la pandémie. Photo : Radio-Canada / Éric Carbonneau

Jacinthe Caron, candidate du Parti québécois

Soins à domicile pour les aînés

Infirmière de formation, à la retraite depuis deux ans, elle affirme que son cheval de bataille sera sans conteste la santé.

Je pense que l’on doit offrir davantage de soins à domicile pour les aînés. Si on regarde au niveau des CHSLD, c’est sûr que ça va toujours exister [mais] ça fait quelques années qu'ils sont construits, ils sont vétustes. Pour la génération qui s’en vient, les baby-boomers à la retraite, si on investit dans le béton avec des chambres qui coûtent un million par chambre, avec les maisons des aînés, on va frapper un mur. Les gens veulent rester à domicile. On va se donner les moyens pour que l’on puisse y arriver, et que les gens aient de l’aide selon les besoins de chacun.

La candidate du Parti québécois dans Richmond, Jacinthe Caron, veut faire de la santé son cheval de bataille. Photo : Radio-Canada / Éric Carbonneau

Investissement dans les établissements de santé

Pour Jacinthe Caron, les urgences débordent notamment parce que les gens sont incapables d'avoir un rendez-vous ou n'ont tout simplement pas de médecin de famille.

On sortirait les CLSC des grosses structures et on en ferait des cliniques de proximité. Il y aurait de la prévention, les urgences mineures. [...] On inviterait des psychologues à venir travailler au public pour donner des services aux gens au niveau de la santé mentale.

Les résidences privées pour aînés (RPA) sont également dans la mire de la candidate. Une RPA de Danville a d'ailleurs récemment demandé davantage d'aide et une autre a fermé à ses portes.

Ces gens-là font du bon travail et ils ont besoin d’aide. C’est urgent que l’on mette de l’argent pour que les RPA puissent exister et que les gens âgés ne soient pas obligés de se promener d’une place à l’autre et de déménager à un grand âge comme ça.

Philippe Pagé, candidat de Québec solidaire

Éducation

Le maire de Saint-Camille souligne que la densification urbaine de Rock Forest-Saint-Élie-Deauville représente un défi au niveau des établissements scolaires.

Ce que j’observe, c’est l’absence d’une école secondaire pour desservir la population. C’est un frein à notre développement. Comme il n’y a pas d’école dans l’arrondissement, qui a environ 40 000 personnes, tous les adolescents quittent l’arrondissement par les quatre mêmes chemins vers les autres écoles secondaires. [...] Si on ne s’attarde pas dès maintenant à trouver un terrain, à regarder à construire une telle école, je pense que l’on va manquer le bateau et ça va enlever quelque chose à l’arrondissement qui va en avoir besoin.

Philippe Pagé a été très actif lorsqu'il se trouvait à la tête de la municipalité de Saint-Camille. Photo : Radio-Canada / Éric Carbonneau

Santé

Le candidat veut décentraliser les soins de santé, et retrouver une ligne de service de proximité efficace.

On croit que l’on peut décloisonner le réseau en investissant dans les CLSC [et] en leur redonnant les ressources humaines dont ils ont besoin pour offrir des services de proximité. Il faut offrir aussi un CLSC à Rock Forest-Saint-Élie-Deauville. En réorientant le réseau vers des soins de proximité, c’est ça qui va permettre à des infirmières de revenir parmi nous pour offrir des services pour lesquels elles ont été formées.

Mona Louis-Jean, candidate du Parti libéral du Québec

Pénurie de main-d'œuvre

Les électeurs de la circonscription de Richmond ont interpellé la candidate notamment sur l'environnement, les places en garderie et la difficulté à concilier travail-famille. La multiplication des heures supplémentaires est un autre enjeu important soulevé par ses citoyens, affirme-t-elle, qui pourrait être réglé par l'embauche de personnel.

Je suis dans un parti qui reconnaît ces enjeux-là : les enjeux de pénurie de main-d’œuvre, la crise du logement, dans le fond, les problématiques que les gens vivent dans leur quotidien. [Notre parti] propose un plan complet avec des solutions complètes. [Pour] la pénurie de main d'œuvre, en faisant en sorte que les aînés puissent retourner sur le marché du travail en étant moins pénalisés. En faisant en sorte que des gens qui viennent de l’étranger puissent nous aider. [...] Il faut faire de l’intégration, de la francisation, il faut être capable d’accueillir les immigrants. De toute façon, au Québec, on est une population accueillante. [...] Pour nous, ça toujours été une façon de faire positive, porteuse et enrichissante pour la population.

Mona Louis-Jean mise sur l'intégration des immigrations et le retour au travail des aînés pour pallier la pénurie de main-d'oeuvre. Photo : Parti libéral du Québec

André Bachand, candidat de la Coalition avenir Québec

Logements sociaux

Les grandes problématiques ciblées par le candidat de la CAQ dans sa circonscription sont la pénurie de logements et de main-d'oeuvre.

La pandémie a retardé les mises en chantier et les coûts ont explosé. Cela dit, on voit la construction de logements, surtout du privé, je dois être honnête. Mais il y a quand même un peu de sociable et d’abordable pour les personnes âgées. Sauf qu'il faut accélérer le rythme parce qu’il faut toujours avoir un équilibre entre l’offre privée et publique.

Le candidat sortant de Richmond, André Bachand, priorise les dossiers de la pénurie de main-d'oeuvre et de logements. Photo : Radio-Canada

Les résidences pour personnes âgées

Les fermetures de résidences pour personnes âgées sont un réel problème dans la MRC des Sources selon le candidat caquiste.