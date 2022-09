Les élus régionaux réclament 75 M$ en redevances de la part du gouvernement

Il s'agit de la première de cinq demandes formulées par les maires, préfets et représentants de la communauté de Mashteuiatsh en vue des prochaines élections, afin d'assurer l'essor économique et social de la région.

Lors d'une conférence de presse tenue mardi à Alma, les membres de la TRÉ et le préfet de la MRC du Fjord-du-Saguenay et président de la table, Gérard Savard, ont levé le voile sur la liste d'épicerie régionale.

Gérald Savard a indiqué que la région mérite sa juste part des redevances que touche Québec en raison de l'exploitation des ressources naturelles au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Selon le président, le gouvernement reçoit 144 millions de dollars annuellement, notamment en raison de l'exploitation de 15 centrales hydroélectriques privées, lesquelles appartiennent principalement à Produits forestiers Résolu (PFR) et à Rio Tinto.

Toujours selon les élus, la région est celle qui contribue le plus au Fonds des générations provincial en versant 81 millions de dollars sur un total de 102 millions de dollars. Ils estiment qu'il s'agit d'une iniquité et que le tir doit être corrigé.

Gérald Savard a rappelé que 13,5 % de la population du Québec vit dans une région ressource. La TRÉ souhaite aussi rencontrer les prochains ministres de l'Économie et des Ressources naturelles pour discuter plus concrètement de la question des redevances.

Autre article sur la liste d'épicerie : une plus grande implication de représentants régionaux dans la prise de décision et la gestion du territoire forestier. Le préfet de la MRC de Maria-Chapdelaine, Luc Simard, a fait valoir que le Lac-Saint-Jean est l'une des régions les plus productrices en matière de bois et qu'elle doit recevoir sa juste part du gâteau. L'objectif est de maintenir et préserver la vitalité socioéconomique des communautés forestières.

Les préfets, les maires et les élus de Mashteuiatsh veulent également qu'un réseau de gaz naturel optimisé soit rendu accessible à l'ensemble du Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans un dessein de développement économique. Le déploiement de telles infrastructures nécessiterait un investissement public d'environ 250 millions de dollars.

La poursuite des travaux du projet d’autoroute entre Alma et La Baie figure toujours parmi les priorité des élus, qui proposent aussi de miser davantage sur le transport ferroviaire pour que le Saguenay-Lac-Saint-Jean devienne un point central du réseau.

« À la Table régionale des élus, nous partageons tous la vision et le désir d'assurer le développement de notre région autour d'une stratégie commune. Pour ce faire, la collaboration du prochain gouvernement sera essentielle et c'est pourquoi nous avons ciblé des priorités qui constituent des actions concrètes et structurantes pour l'avenir de la région. » — Une citation de Gérald Savard, préfet de la MRC du Fjord-du-Saguenay et président de la Table régionale des élus