Les tiers partis tentent de faire leur place en Outaouais

La candidate de Climat Québec dans la circonscription de Chapleau, Anne-Marie Meunier, s'acquiert de toutes les tâches qu’elle peut pour mousser sa candidature auprès des électeurs.

Elle pose elle-même ses pancartes. Elle fait du porte-à-porte sur son temps libre. Mais cela est insuffisant pour participer aux débats locaux. Selon elle, elle mérite pourtant d’être invitée.

On est un parti. On est [enregistré] à Élections Québec. Je trouve que tous les partis, qui ont un statut auprès d’Élections Québec, devraient avoir la chance de pouvoir participer et d’exposer leurs idées.

Comment présenter son projet politique malgré le peu de visibilité? Pour les tiers partis, la bataille est double. Il faut réussir à se faire connaître du public avant d’avoir l’occasion de lui présenter ses idées.

Dans un monde idéal, ces partis marginaux aimeraient présenter leurs idées aux citoyens afin de se faire connaître auprès de ceux-ci.

Comme on n’a pas de député élu à l’Assemblée nationale, [les gens] ne nous prennent pas toujours au sérieux , dit la cheffe adjointe du Parti vert du Québec, Halimatou Bah.

C’est un peu difficile. Les gens ne doivent pas regarder le passé, mais plutôt voir où le Québec est rendu aujourd’hui. Quand on les aborde, on nous dit soit qu’ils ne sont pas intéressés ou que l’environnement ne leur apporte pas beaucoup , poursuit le candidat du Parti Vert dans la circonscription de Hull, Rachid Jemmah.

Le candidat du Parti canadien du Québec dans Gatineau, Danilo Vélasquez, aimerait se faire entendre. Nous nous battons pour la minorité anglophone, pour la prospérité et pour l’économie du Québec.

Une diversité politique

Historiquement, le Québec n’était pas synonyme de diversité politique. Entre 1867 et 1976, les conservateurs, les libéraux et l’Union nationale se sont partagé le pouvoir.

Puis, de 1976 à 2014, le Parti québécois et les libéraux ont échangé les victoires électorales jusqu’au moment où la Coalition avenir Québec (CAQ), un parti fondé en novembre 2011, a obtenu la confiance des électeurs.

À travers les années, un nouveau parti, Québec solidaire, s’est fait une place parmi l'opposition. Pendant ce temps, l’arrivée d’Éric Duhaime à la tête du Parti conservateur du Québec en pleine pandémie de COVID-19 a permis aux conservateurs de se refaire une place dans le portrait politique québécois, après avoir été un parti très marginal pendant bon nombre d’années.

Selon le politologue de l’Université du Québec en Outaouais, Thomas Collombat, il est plus difficile pour un électeur de s’ouvrir à un tiers parti, alors qu’on lui en présente déjà cinq quotidiennement.

Cette grande diversité fait en sorte que les voix plus marginales ont tendance à être moins entendues , convient-il.

Selon le politologue, cela vient rompre le principe d’égalité entre les candidats que toute personne peut se présenter et être entendue par l’électorat .

Pour beaucoup, revoir le scrutin électoral serait une solution pour améliorer la représentativité. D’ailleurs, en 2018, les partis d’opposition avaient fait front commun pour mettre en place un nouveau mode de scrutin proportionnel mixte pour les élections de 2022. Mais trois ans plus tard, le gouvernement Legault a confirmé qu’il n’y aurait pas de référendum sur cette promesse électorale.

