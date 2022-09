Report des audiences pour déterminer la peine d’Aydin Coban

L’audience de détermination de la peine que recevra le Néerlandais Aydin Coban, reconnu coupable le mois dernier d’avoir mené une campagne de harcèlement et d'extorsion en ligne contre l’adolescente Amanda Todd, devait débuter mardi devant la Cour provinciale de la Colombie-Britannique, à New Westminster.

Elle sera finalement reportée du 11 au 14 octobre, car la procureure de la Couronne, Louise Kenworthy, a contracté la COVID-19.

Au début du mois d'août, un jury de la Cour suprême de la Colombie-Britannique a déclaré Aydin Coban, 44 ans, coupable de trois chefs d’accusation d’extorsion, de harcèlement et de tentative de leurre d'enfant en ligne ainsi que de deux chefs d’accusation de possession de pornographie juvénile. Aydin Coban avait plaidé non coupable de ces chefs d'accusation.

Avant son suicide, en 2012, la jeune Amanda Todd, de Port Coquitlam, avait publié une vidéo en ligne dans laquelle elle expliquait qu'elle était victime d’une longue campagne de chantage de la part d'une personne rencontrée sur Internet.

La peine maximale pour harcèlement est de 10 ans de prison, et pour extorsion, c’est la prison à vie.

Monique St. Germain, avocate au Centre canadien de protection de l’enfance, estime que le cas d’Aydin Coban peut créer un précédent important, d’autant plus que les signalements de crimes en ligne envers les enfants sont de plus en plus nombreux, selon elle.