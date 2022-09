Mine de cuivre de Murdochville : Métaux Osisko explique son projet de relance

Les citoyens de la municipalité et des environs qui se sont déplacés pour l’occasion avaient toutefois de nombreuses questions à poser aux représentants de Métaux Osisko, la compagnie qui a annoncé en juillet son intention d’acquérir l’ancienne mine de cuivre.

Les questions avaient surtout trait au volet environnemental des éventuelles activités minières de cette entreprise. Les réponses des promoteurs étaient encore préliminaires puisque le projet de 1,5 milliard de dollars, qui prévoit l’embauche de 700 à 800 travailleurs, n’en est encore qu'à l’étape de l'étude de faisabilité.

Robert Wares, président et chef de la direction de Métaux Osisko, photographié lors de sa présentation du projet de relance de la mine de Murdochville Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Le directeur de la Société de gestion des rivières de Gaspé, Rémi Lesmerises, espère notamment que des réponses plus détaillées viendront en ce qui a trait aux impacts à prévoir pour la rivière York.

« Murdochville, c’est la tête du bassin de la rivière York, l’une des rivières à saumons les plus réputées au monde. C’est sûr que j’ai une inquiétude par rapport à ça. » — Une citation de Rémi Lesmerises, directeur de la Société de gestion des rivières de Gaspé

Marie-Soleil Cyr, une résidente de Murdochville, avait quant à elle des préoccupations relatives à l’environnement, à de potentielles émissions de poussière et au bruit qui pourrait être généré par les activités d’extraction du cuivre. Si Métaux Osisko a répondu à ses interrogations, les citoyens demeurent néanmoins, à son avis, réticents .

On a hâte de voir la suite, mais on a quand même senti une belle ouverture des membres d'Osisko. On est somme toute satisfaits , a précisé la citoyenne.

Des ateliers ont eu lieu durant la rencontre. Les personnes présentes étaient invitées à écrire leurs préoccupations, les éléments pour lesquels elles désirent davantage de renseignements ainsi que leurs suggestions relatives au projet. Photo : Radio-Canada

On va tout faire pour atténuer la poussière et le bruit , a fait valoir le chef de la direction et président de Métaux Osisko, Robert Wares, en entrevue avec Radio-Canada. Quand une mine [est exploitée] à proximité d’une municipalité comme Murdochville, c’est absolument nécessaire de trouver tous les moyens possibles d’atténuer ça et ça se fait.

Le concasseur sera d’ailleurs situé le plus loin possible de l’agglomération, a-t-il précisé. Une nouvelle route à l’extérieur du centre de Murdochville pourrait être aménagée pour combler les besoins en transport de la mine.

De nombreuses attentes

Des élus qui étaient présents lundi soir espèrent que le projet générera des millions de dollars en retombées économiques ainsi que des centaines d'emplois.

La mairesse de Murdochville, Delisca Ritchie-Roussy, souhaite aussi que la compagnie mette la main à la pâte relativement à la mise à niveau des infrastructures municipales, par exemple l’aqueduc et les égouts. Présentement, on a de gros problèmes au point de vue des infrastructures municipales , a noté la mairesse.

La mairesse de Murdochville, Délisca Ritchie-Roussy, et l'ex-député de la circonscription de Gaspé, Gaétan Lelièvre Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Le préfet de la MRC de La Haute-Gaspésie, Guy Bernatchez, demande quant à lui que l’entreprise exige que ses futurs travailleurs demeurent dans la région.

L’élu souhaite ainsi éviter que les travailleurs viennent par navette aérienne uniquement pour des séjours professionnels, un phénomène communément appelé le fly-in fly-out.

« C’est sûr et certain qu’ils ne pouvaient pas trop se commettre, mais je pense qu’ils ont bien entendu le fait que l’on tient à ce que ce soit du monde qui s’établit ici qui travaille pour Osisko. » — Une citation de Guy Bernatchez, préfet de la MRC de La Haute-Gaspésie

Le promoteur a indiqué qu'il étudiera les exigences des élus et estime d'ailleurs qu’il n’aura pas le choix d’investir dans le financement des infrastructures, que la mine utiliserait.

Robert Wares a toutefois indiqué qu’il est presque impossible de complètement éviter le fly-in fly out. Au début, il y en a toujours plus , a indiqué le gestionnaire. Éventuellement, quand le monde devient habitué, il a plus tendance à vouloir déménager en région, mais ça prend des programmes [incitatifs].

Plusieurs étapes à venir

Métaux Osisko prendra la décision finale quant au lancement de la mine en 2026. Si elle va de l’avant avec le projet, la construction de ses installations s’étalerait sur environ deux ans et la production pourrait débuter en 2029.

Robert Wares a par ailleurs expliqué que Québec doit réévaluer le site au point de vue environnemental avant d’autoriser le transfert des concessions minières de Glencore vers Métaux Osisko.

Le panneau à l'entrée de la municipalité de Murdochville Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

L’entreprise espère avoir une réponse du gouvernement d’ici la fin du mois d’octobre, mais plusieurs semaines seront ensuite nécessaires pour conclure la transaction.

Questionné par Radio-Canada à cet effet, M. Wares a indiqué qu’il est difficile d’évaluer la probabilité que la relance de la mine de cuivre se concrétise bel et bien à Murdochville. Tout ce qu’on peut faire, c’est être optimiste et espérer que le prix du cuivre va continuer à monter, parce que c’est nécessaire.

Plus de 600 personnes résident à Murdochville. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Pour que le projet soit rentable, le président de Métaux Osisko estime que ce prix devra être établi à au moins quatre dollars la livre de cuivre, alors qu’il a chuté à 3,50 dollars au cours de l’été. On croit que c’est temporaire et que ça va remonter , a néanmoins mentionné Robert Wares.

Le taux d’inflation, l’acceptabilité sociale du projet et la capacité de la compagnie à financer la construction de la mine sont d’autres facteurs qui, à son avis, pèseront dans la balance.

Avec les informations de Jean-François Deschênes