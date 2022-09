La Ville de Rimouski pourrait commander une étude indépendante sur le terminal de Suncor

Guy Caron a toutefois ajouté qu'aucune décision n'a été prise par la Ville, à savoir si cette étude indépendante sera commandée ou non. Aucun échéancier n'a été fixé.

« On regarde ce qui a été fait jusqu'ici pour voir si ce recours, si cette étude est essentielle. » — Une citation de Guy Caron, maire de Rimouski

Ce qu'on est prêts à regarder, c'est la possibilité d'avoir une étude d'ingénierie qui va nous démontrer quels sont les risques réels pour le voisinage, pour la communauté aux alentours [...], une étude qui serait indépendante, donc qui ne dépendrait pas de Suncor [et] qui ne dépendrait pas de la Ville , a précisé le maire.

Guy Caron a ajouté que des moyens ont déjà été pris pour limiter le danger aux alentours du terminal.

Des citoyens demandent une résolution ou une motion d'appui

Près d'une dizaine de citoyens ont pris la parole lundi soir lors de la période de questions réservée au public qui suit la séance du conseil municipal. Ils demandent aux élus d'adopter une motion ou une résolution dans laquelle le conseil ferait valoir son désir qu'un terminal soit déménagé.

Une résolution permettrait d'avoir une position claire du conseil de ville. Ça permettrait aussi d'avoir une vision un peu plus éclairée pour nous, les citoyens de Rimouski , a déclaré au micro une citoyenne, India Leblanc.

Certains citoyens ont également demandé au maire de faire pression ou de rencontrer les porte-parole de différents organismes gouvernementaux comme la Régie du bâtiment du Québec ou la santé publique pour vérifier si ceux-ci peuvent agir dans ce dossier en fonction de leurs pouvoirs respectifs.

« Je ne sens pas qu'il y a une pression qui est mise par la Ville. [...] Tout ce qui a été fait dans les dernières années, ça a été de dire : "Ils sont là. Ils ont des droits acquis. Ça coûterait trop cher." » — Une citation de Alexandre Morin, résident de Rimouski

Ces citoyens craignent notamment que des déversements de produits pétroliers, comme ceux qui ont eu lieu en 2015 et en 2017 aux abords de ces installations, se reproduisent.

Alexandre Morin a demandé au conseil municipal d'en faire plus pour mettre de la pression sur Suncor afin que l'entreprise accepte de déménager sur un autre terrain. Photo : Radio-Canada / Marie-Christine Rioux

Une zone jugée à risque, qui a un rayon de 100 mètres autour du terminal, a aussi été délimitée par la santé publique régionale dans un rapport en 2017. Ce rapport recommandait le déménagement du terminal de Suncor.

Des citoyens ont aussi rappelé que l'école du Grand Défi a notamment été fermée en raison du risque couru par les élèves en cas d'accident industriel.

Le maire de Rimouski, Guy Caron, a affirmé qu'il ne souhaitait pas voir adopter une résolution «symbolique». (Archives) Photo : Radio-Canada / Simon Rail-Laplante

Le maire Caron leur a répondu que selon lui, l'adoption d'une telle résolution symbolique ne changerait rien aux yeux de Suncor. C'est quoi, une pression dans une résolution qui va simplement être envoyée à Suncor? Suncor vont nous dire, comme ils nous l'ont dit dans le passé à plusieurs reprises : "Non, ce n'est pas dans notre intention [de déménager]" , a affirmé Guy Caron.

Il a réitéré le fait que des démarches judiciaires en vue d'exproprier l'entreprise de son terrain actuel coûteraient des millions de dollars en frais juridiques aux contribuables.