Une école francophone au sol contaminé à Toronto

Le Conseil scolaire Viamonde a fait l’acquisition en 2020 de l’établissement désaffecté, actuellement en rénovation, dont l'ouverture est prévue en septembre prochain pour accueillir les élèves francophones du secondaire.

Viamonde a informé les parents de la question de la contamination du sol dans une lettre envoyée mardi, après une série de questions posées par Radio-Canada.

Pourtant, le Conseil est au courant du problème depuis 2019, lorsque Viamonde a commandé l’étude obtenue par Radio-Canada, soit avant l’achat de l’ancienne école anglophone du Conseil scolaire public anglais de Toronto (TDSB).

Selon la firme Cambium qui a creusé trois carottes sur le terrain dans l'est de Toronto, le sol renfermait, en plus du plomb, une série d’autres métaux potentiellement toxiques, que ce soit l’arsenic, le baryum, le cadmium, le mercure ou le zinc, ainsi que des hydrocarbures.

« Avant d'autres travaux des côtés nord et est du site, [Cambium recommande] de décontaminer les matières de remplissage contenant des excédents en hydrocarbures et/ou métaux. »

Le rapport souligne que l'école construite dans les années 1970 est située près d'un ancien dépotoir et qu'un garage, une station-service et un atelier de peinture ont déjà eu pignon sur rue à proximité.

Le rapport de Cambium ne précise pas l'ampleur de la décontamination à faire.

Dans sa lettre aux parents, Viamonde note ceci : Il n’est pas rare, dans une ville comme Toronto, que des terrains aient servi, au cours des ans, à l’enfouissement de certaines matières résiduelles .

Le Conseil ajoute que le rapport a déterminé que les matières enfouies dans le sol sous l’édifice Greenwood ne poseront pas de risque pour la santé des occupants et qu’il n'était pas nécessaire de procéder à une décontamination complète du site .

Ainsi, les travaux ont été enclenchés comme prévu et, conformément aux recommandations du rapport, l’entrepreneur a reçu des instructions quant à l’enlèvement et au protocole de gestion du sol contaminé à la suite de travaux d’excavation , peut-on lire dans la lettre aux parents.

Sébastien Sauvé, professeur en chimie environnementale à l'Université de Montréal, est préoccupé par les niveaux « très élevés » de certains métaux trouvés dans le sol, en particulier le plomb.

« On n'est pas un petit peu au-dessus des normes, on est des ordres de grandeur au-dessus des normes, donc clairement, c'est très contaminé. »

Il souligne que le plomb peut mener à des problèmes de développement intellectuel chez les enfants, notant néanmoins qu'il ne pose pas de danger immédiat pour les élèves s'il reste enfoui en profondeur dans le sol.

Toutefois, il se demande si toutes les précautions ont été prises afin d'éviter des poussières dans l'air, par exemple, lors de l'excavation dans le secteur nord-est de l'emplacement, où une nouvelle aile de l'école est en construction.

« J'aurais pas voulu que ce soit mon beau-frère qui soit en train de faire ces travaux-là sans savoir, ou d'avoir de la famille qui habite à proximité, si on n'a pas vérifié. »

Selon le professeur Sauvé, il faudrait des analyses supplémentaires en plus du rapport Cambium pour savoir exactement comment décontaminer le terrain.

Même son de cloche de la part d'Émilien Pelletier, professeur en écotoxicologie à l'Institut des sciences de la mer de Rimouski, au Québec. Selon lui, il aurait fallu une vraie étude de risques par des experts du domaine avant et après les travaux .

« Ça me paraît évident qu’on ne peut pas construire par-dessus ces résidus et qu’il faut tout enlever et déposer dans un site autorisé. Les coûts de décontamination seront importants. »