C’est la fin pour le programme Jeunesse Canada Monde

En cinq décennies, Jeunesse Canada Monde a proposé des programmes de volontariat international à plus de 50 000 jeunes participants. Mais l’organisme sans but lucratif a annoncé lundi qu’il mettait fin à l’aventure.

Des dizaines de milliers de jeunes Canadiens ont participé au fil des ans à des programmes éducatifs au pays et à des stages internationaux.

Ceux-ci ont toutefois été interrompus pendant la pandémie.

Sans option de voyager, nos programmes ont été interrompus et nous avons vu une diminution signifiante en financement. Simplement, il sera trop long de trouver les ressources pour le reconstruire sans soutien supplémentaire immédiat , a indiqué l'organisme dans son communiqué.

Un manque de fonds

La présidente-directrice générale de Jeunesse Canada Monde, Susan Handrigan, dit que l'absence de nouveaux fonds a précipité la fin de l'organisme.

Étant donné que tout était fermé, nous on a transformé nos activités, mais on a fait ça en utilisant principalement l’argent qu’on avait réservé à l’interne. Depuis la dernière année et demie, on a continué [de trouver] des solutions de financement pour [nos] programmes, mais malheureusement on n’a pas eu de nouvelles , déplore Mme Handrigan, elle-même une ancienne participante du programme.

Le partenaire financier principal de l'organisme était le gouvernement canadien, par l’intermédiaire d’Affaires mondiales Canada. L'organisme s’appuie aussi sur la générosité de plusieurs donateurs.

Nos propositions que nous avons faites pour les programmations, on est allés au-delà d'Affaires mondiales, à d'autres [organisations] , indique Susan Handrigan, qui garde un mince espoir d'un sauvetage de l'organisme.

Selon Mme Handrigan, il y avait trop d'incertitudes pour continuer les activités de l'organisme. Une douzaine d'employés ont été avisés que l'organisme fermerait d'ici quelques mois, le temps de respecter certains engagements.

Jeunesse Canada Monde offrait des programmes de stages à l’étranger, mais gérait aussi le programme des Stages internationaux pour les jeunes Autochtones ainsi qu'un programme de leadership pour jeunes Autochtones. L’organisme était aussi derrière le programme pour les moyens d’existences et l’entrepreneuriat des femmes (WELI).

Au moment d'écrire ces lignes, Affaires mondiales Canada n'avait pas répondu aux questions de Radio-Canada.

D’anciens participants déçus

L’organisme Jeunesse Canada Monde a été fondé par le sénateur Jacques Hébert en 1971 pour offrir à la jeunesse des programmes éducatifs internationaux.

Un des participants à la première cohorte, Raymond Chiasson, est déçu de la fin de cette aventure.

Je trouve ça très dommage. Je ne pense pas que c’était un gros fardeau pour le gouvernement fédéral. Quand on pense aux dépenses qui se font ailleurs, pour moi c’était une bonne dépense qui donnait la chance à bien des jeunes de découvrir autre chose , indique-t-il en entrevue à l’émission La matinale, d’ICI Acadie.

Il s’est rendu en 1972 au Cameroun, où il est resté pendant six mois. Il s'est alors découvert une passion pour la photographie, qui lui a permis de faire carrière dans ce domaine.

Je viens de Rogersville. C’était une opportunité que je n’aurais jamais eue si [on ne me l’avait pas offerte], ça, c’est sûr. Dans ce temps-là, je n’avais pas voyagé. Je n’avais presque pas sorti de Rogersville , se rappelle-t-il.

« Mes parents savaient que c’était la seule façon. Ils n’avaient pas les moyens. On était sur une ferme. » — Une citation de Raymond Chiasson, ex-participant de Jeunesse Canada Monde

Pour Guillaume Duguay, de Petit-Rocher, au Nouveau-Brunswick, la disparition du programme est une grande déception.

Je suis vraiment déçu parce que ça aide nos jeunes à s’enligner dans diverses choses, soit dans le communautaire, dans le développement durable ou international. Ça ouvre la porte à beaucoup de jeunes , croit celui qui s’est rendu en Ontario et au Honduras en 2010.

Aujourd’hui mécanicien industriel, il pense que Jeunesse Canada Monde lui a permis de devenir plus impliqué dans sa communauté, où il effectue souvent du bénévolat.

