Des souvenirs douloureux pour le survivant de l’affaissement à Alma

« J’ai été le dernier à entendre les paroles de M. Dufour. [...] Il m’a demandé si j’allais bien. » — Une citation de Rock-André Caron, survivant de l'accident

Dans sa voiture, M. Caron suivait Jean Dufour qui allait travailler environ à la même heure que lui chaque jour. Ce matin-là, il roulait à 15-20 mètres de distance et ne se doutait pas que Jean Dufour laisserait sa vie à la prochaine côte.

En haut de la butte, je vois que le chemin s’est affaissé, il est trop tard pour freiner, je tombe dans le trou. Les vagues nous ont emportés. J’ai réussi à sortir par la vitre arrière et à monter dans la boîte de mon camion. Il m’a demandé si j’allais bien. Ensuite, je suis tombé à l’eau, j’ai rejoint la rive et je ne l’ai plus entendu , raconte Rock-André Caron, la voix encore ébranlée durant la première entrevue accordée à C'est jamais pareil.

« Quand j’ai ouvert les yeux, l’eau montait à la moitié de mes fenêtres, le véhicule tanguait comme un bateau, alors je me suis dit : il faut que je sorte. » — Une citation de Rock-André Caron

Il a nagé de toutes ses forces et marché environ deux kilomètres à travers champs pour rejoindre le chemin le plus près et contacter les secours.

Rock-André Caron a survécu à un accident causé par l'affaissement de la route Ulysse à Alma. Photo : Gracieuseté : Rock-André Caron

Il pense que son instinct de survie lui a sauvé la vie. Mais, Rock Caron est épuisé physiquement et mentalement.

C’est comme si j’avais couru un marathon pendant 100 kilomètres. Mentalement, c’est difficile , admet-il.

Il apprécie maintenant chaque petit moment en pensant à Jean Dufour.

Colère et amertume

La nouvelle de la mort de Jean Dufour lui est arrivée comme une gifle au visage; convaincu qu’il s’en était sorti lui aussi.

« Ça a été un choc. Je vous avoue que je suis fâché contre la Ville présentement. Ça a pris encore un mort avant qu’il arrive quelque chose. » — Une citation de Rock-André Caron

Lundi soir, la Ville d’Alma et la municipalité de Saint-Henri-de-Taillon ont fait une déclaration commune pour admettre qu’il y a eu une erreur dans les mesures lors de récents travaux de réfection sous le ponceau qui s’est affaissé.

La nouvelle conduite installée était plus petite que la précédente et n’a pas résisté au coup d’eau survenu le 14 septembre.

Il souligne tout de même l’humanisme du maire de Saint-Henri-de-Taillon, Laval Fortin, qui l’a contacté le matin même de l’accident.

Rock-André Caron a des mots beaucoup plus durs à l’endroit de la mairesse d’Alma, Sylvie Beaumont.

Je suis fâché parce que personne n’est venu me voir pour me dire : "M. Caron, on est désolé, on ne sait pas ce qui s’est passé, on va faire une enquête." C’est ça qui rajoute une couche à ma colère , se désole-t-il.

Les véhicules devraient bientôt être extirpés du ruisseau. Ensuite, Rock-André Caron envisage d’entamer des démarches juridiques.