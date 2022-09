Ce qu’ils ont dit : les priorités des candidats dans Brome-Missisquoi

Plus de 66 600 électeurs sont répartis sur les 1884 km 2 de cette circonscription bordée au sud par la frontière américaine et englobant Bromont, Waterloo et Shefford au nord. Tout comme Orford, le territoire de Brome-Missisquoi est reconnu pour sa nature et son offre touristique, mais aussi pour ses vignobles et son agriculture.

Stéphanie Prévost, candidate du Parti conservateur du Québec

Santé

La candidate conservatrice dit constater sur le terrain que les gens peinent à obtenir des soins de santé.

J'ai rencontré énormément de gens qui ont des difficultés à joindre un médecin, à obtenir des soins, qui attendent une chirurgie depuis longtemps. [...] Je pense que les organismes communautaires sont un atout important à notre société. On prévoit subventionner davantage les organismes communautaires. Dans notre programme mixant le public et le privé, on inclut les organismes communautaires.

Droits des anglophones

L'Association des Townshippers, un organisme apolitique qui milite pour les droits des anglophones, soulignait récemment qu'elle ignorait quel parti allait représenter les anglophones estriens, et que la Loi 96 était en tête de leurs préoccupations.

On a une communauté anglophone qui est très inquiète par rapport à la Loi 96. Ils craignent de devoir déménager. On perdrait peut-être des entreprises, des citoyens à cause de cette loi.

L'Association des Townshippers a récemment mentionné qu'elle ne savait pas quel parti allait les soutenir dans leurs demandes et leurs droits. Photo : Radio-Canada / Carl Marchand

Santé mentale des jeunes

Stéphanie Prévost a travaillé à l'Institut Philippe-Pinel et soutient que les enjeux de santé mentale la touchent particulièrement.

Beaucoup de parents me parlent de leurs jeunes, qui ont des troubles de comportement, d'adaptation. L'anxiété est de plus en plus généralisée. [...] On a des études aussi pour la santé mentale. On prévoit faire un sommet sur le sujet.

Guillaume Paquet, candidat du Parti québécois

Communautaire

Guillaume Paquet souhaite donner plus de flexibilité aux organismes communautaires et miser sur le financement à la mission afin de leur permettre d’embaucher des gens à long terme et éviter le manque de main-d'œuvre.

Au Parti québécois, on veut être responsables et réalistes. On doit laisser les organismes travailler, on doit leur donner une autonomie. C’est pour ça qu’on va les financer à hauteur de 465 M$ de manière récurent, et ce, à la mission, car c’est vraiment le besoin qu’on a senti.

Environnement

Le Parti québécois souhaite réduire les gaz à effet de serre de 45 %.

On a un plan de mobilité qui va avec ça, un plan d’électrification. On veut aider les milieux afin que même en région, on soit capable de faire du transport collectif. Ça peut être des autobus, de l’autopartage, ça peut être n’importe quel projet où ce ne sera pas l’auto solo au centre de l’affaire. La passe [de transport collectif] climat à 365 $ par année va contribuer à rendre ça plus concret, également.

Indépendance

Le candidat péquiste indique qu’une très bonne base d'électeurs indépendantistes aborde encore cet enjeu quand il est sur le terrain. Selon lui, l’indépendance va permettre au gouvernement québécois de faire un meilleur travail .

Selon Guillaume Paquet, l'indépendance du Québec est un enjeu qui touche toujours de nombreux électeurs. Photo : iStock / Pgiam

Actuellement, lorsque le Québec tente de faire des propositions, une fois sur deux, on se rend compte que le fédéral n’est pas dans la direction où on veut aller. On n’a qu’à regarder l’environnement, où le Canada est un État pétrolier, on veut produire du pétrole, alors que le Québec est un État qui prône l’hydro-électricité et l’électrification des transports.

Alexandre Legault, candidat de Québec solidaire

Environnement

Le candidat solidaire, qui s'est déjà présenté en 2018, soutient que la crise écologique, qui faisait alors partie de sa plateforme, est d'autant plus à l'ordre du jour.

L'environnement est une préoccupation très importante, que ce soit la protection des milieux naturels ou l'importance de commencer à agir sur la crise climatique. Je le vois sur le terrain que c'est une préoccupation bien ressentie, que les gens ont hâte qu'on se mette en action.

Autonomie alimentaire

Alexandre Legault rappelle également que les changements climatiques vont avoir un impact sur la crise alimentaire mondiale.

Le prix de l'alimentation a déjà commencé à beaucoup augmenter. [...] Brome-Missisquoi, c'est un peu une région garde-manger. De faire la souveraineté alimentaire, c'est quelque chose qui va parler beaucoup aux familles, aux aînés. Ils veulent recevoir de très bons repas avec des produits du Québec.

L'agriculture marque le paysage de Brome-Missisquoi, comme ici à Bolton-Ouest. Photo : Radio-Canada / Benoît Livernoche

Santé

Le candidat soutient que la démographie a passablement augmenté dans Brome-Missisquoi, et que les besoins risquent d'augmenter de plus en plus.

En santé, les listes d'attente n'ont pas bougé depuis plusieurs années [...] Lorsqu'on essaie d'entamer des démarches pour accéder à des soins, c'est un labyrinthe. On a l'impression d'avoir plus de chances de gagner à la loterie! Nous, on veut bonifier les services de première ligne. On veut que l'accessibilité soit plus facile, de renforcer le 8-1-1 pour que les gens soient redirigés vers les bonnes ressources, et que ces ressources-là soient revalorisées.

Logement

Québec solidaire s'est engagé à construire 25 000 logements sociaux dans un premier mandat, dont 1500 en Estrie.

Un besoin immédiat, c'est de commencer à construire des logements sociaux. On veut livrer ce qui n'a pas été livré à ce jour. Ensuite, c'est d'instaurer un registre des loyers pour les baux pour contrôler les hausses abusives qui sont font par certains propriétaires.

Claude Vadeboncoeur, candidat du Parti libéral du Québec

Accès à la propriété

Claude Vadeboncoeur souligne que comme pour de nombreux autres enjeux, le PLQ vise une approche plus sur mesure que mur à mur , en partenariat avec les Villes, quand vient le temps de parler d'accès à la propriété.

On va impliquer plus tôt les municipalités quand les projets d’infrastructure publique à nature régionale sont développés afin de mieux prévoir les besoins en logement qui vont en découler. On veut bonifier l’offre de logements sociaux en déployant un plan d’investissement bonifié sur 10 ans pour construire 50 000 nouvelles unités.

Loi 96 pour la protection de la langue française

Le candidat libéral rappelle que son parti souhaite abroger la clause dérogatoire de la Charte canadienne des droits et libertés liée à la loi 96 sur la protection du français.

Quand on s’attaque à des minorités, je trouve ça antidémocratique. [...] On va s’assurer que les services, que ce soit en santé ou autres, puissent être donnés en anglais et en français, bien entendu, pour les populations qui en ont besoin. La limite de six mois pour apprendre le français, on trouve aussi ça vraiment trop court.

Santé

Le candidat souhaite permettre l'expansion de l'hôpital Brome-Missisquoi-Perkins. (archives) Photo : Radio-Canada

Dans Brome-Missisquoi, le candidat veut augmenter les services en santé et les services sociaux, permettre l’expansion de l’hôpital Brome-Missisquoi-Perkins, et s’allier aux syndicats pour éliminer le temps supplémentaire obligatoire.

L'hôpital Brome-Missisquoi-Perkins, c’est un joyau, cet hôpital, il a d’excellents soins et des gens extraordinaires qui y travaillent, mais il commence à être à très bout de souffle. On travaille avec une urgence qui travaille à 160, 180, 190% de capacité , souligne-t-il.

Isabelle Charest, candidate de la Coalition avenir Québec

Il s'agit d'une version corrigée. Une version précédente de cet article relatait les propos d'André Bachand, candidat de la Coalition avenir Québec dans Richmond.

Environnement

Isabelle Charest considère que le défi environnemental est grand dans Brome-Missisquoi, notamment en lien avec l'eau potable.

Avec le Fonds bleu, on prévoit des sommes pour s'assurer de pérenniser l'accès à l'eau. On a plus précisément, dans le comté, mis sur pied une table de concertation pour faire la cartographie de la situation entourant la nappe phréatique dans Brome-Missisquoi, pour proposer des solutions et mettre de l'avant des projets ou des programmes.

Agriculture

L'enjeu de l'agriculture retient aussi beaucoup l'attention de la députée sortante. Elle croit que des efforts doivent être déployés pour assurer la relève .

On a des mesures en agriculture pour assurer des méthodes de culture durables et vertes. Il y a plusieurs choses sur lesquelles on travaille.

Santé

Enjeu prioritaire pour de nombreux Estriens, la santé se trouve au cœur des priorités d'Isabelle Charest. Celle-ci souhaite s'y pencher très étroitement, si elle est élue, pour réduire la pression sur le réseau.