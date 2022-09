Des élèves du Nord décident d’étirer leur passage au secondaire

Plusieurs élèves du secondaire dans le Nord de l’Ontario ont choisi de passer un an de plus à l’école, afin de profiter du retour à la normale après deux ans d’éducation perturbée par la pandémie.

Lennon McCarthy a obtenu son diplôme d'études secondaires en juin, mais il est de retour à l'école Lockerby de Sudbury cet automne.

Comme plusieurs de ses camarades, il est de retour pour une 5e année au secondaire, ou 13e année au total.

M. McCarthy dit que lorsqu'il a commencé l'école secondaire, l'idée de rester pendant cinq ans ne lui a jamais traversé l'esprit.

Avec les difficultés supplémentaires dues à la pandémie, il s'est toutefois retrouvé en 12e année sans plan pour le postsecondaire, et il a dû prendre une décision.

« Soit travailler à temps plein pendant un an, puis m'inscrire au collège ou à l'université, soit retourner travailler à temps partiel. Et ce n'était assez facile, car je ne savais même pas encore ce que je voulais faire à l'université. J'ai donc opté pour le retour à l'école, pour acquérir plus de compétences et découvrir d'autres choses. » — Une citation de Lennon McCarthy, élève de 13e année

M. McCarthy se dirige vers une formation des métiers et suit plusieurs cours pratiques de technologie cette année. Il espère que d'ici la fin de l'année, il aura un plan solide pour ce qu'il veut faire ensuite.

Il espère aussi vivre une expérience plus typique au secondaire cette année, après plusieurs années d'enseignement perturbé.

Les gens ont raté tellement de choses au secondaire, en raison de la COVID-19 et des cours en ligne , a déclaré M. McCarthy.

Des élèves privés de l'expérience de l'école secondaire

Peu d’informations sont disponibles auprès des 13 conseils scolaires du Nord-Est de l'Ontario en ce qui concerne le nombre d'inscriptions d'élèves de cinquième année du secondaire cette année, ainsi que les trois années précédentes.

La plupart des conseils n'ont pas répondu, et plusieurs ont dit qu'ils ne seraient pas en mesure de fournir des chiffres avant plus tard cet automne.

Parmi ceux qui ont répondu, la plupart ont dit qu'il ne semble pas y avoir de tendance significative dans le changement du nombre d'inscriptions.

Le Conseil scolaire catholique du district de Sudbury, par exemple, compte 47 élèves inscrits pour une année supplémentaire au secondaire cette année, il y en avait 51 l'an dernier et 44 en 2019, avant que la pandémie ne frappe.

Heather Downey est directrice de l'École secondaire de Sudbury. Photo : CBC / Sarah MacMillan

À l'École secondaire de Sudbury (Sudbury Secondary School), cependant, la directrice Heather Downey affirme qu'environ 30 élèves sont inscrits pour une cinquième année d'école secondaire cette année, ce qui est légèrement plus que d'habitude.

Elle attribue une partie de cette situation au fait que les élèves ont manqué la programmation artistique pour laquelle l'école est réputée depuis quelques années.

Beaucoup de ces élèves ont été privés d'une partie de l'expérience du secondaire , affirme Mme Downey.

Se préparer à l'université et à plus de responsabilités

Quincey Charsley est l'un des quelque 30 élèves inscrits à l'École secondaire de Sudbury pour une cinquième année scolaire cette année.

Même avant les perturbations causées par la pandémie, M. Charsley avait déjà songé à faire une cinquième année d'école secondaire, afin de se donner amplement de temps pour se préparer à l'université et aux responsabilités de la vie autonome.

Quincey Charlsey est un des élèves qui a choisi de prendre une année de plus au secondaire pour peaufiner son plan pour le futur. Photo : Avec l'autorisation de Quincey Charlsey

Ce qui l'a surpris, alors qu'il entame son année d’école supplémentaire, c'est le nombre d'élèves de son année de finissants qui sont également revenus.

Je suis surpris tous les jours. Je me dis, oh, tu es encore là ? Je pensais que tu étais parti , affirme M. Charsley.

Il profite de l'année pour suivre des cours supplémentaires qui l'intéressent et prévoit de faire une demande d'admission à l'université Western pour étudier les lettres classiques.

J'espère que je me sentirai très impatient de commencer mes cours et que je serai très à l'aise avec ce que je suis en ce qui concerne la façon dont je peux gérer mes propres habitudes d'étude et mes propres décisions , indique-t-il.

Avec les informations de Sarah Macmillan de CBC