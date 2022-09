La MRC Abitibi présente ses priorités aux candidats à l’élection dans Abitibi-Ouest

En plus de la réfection rapide du bloc opératoire et de l’urgence de l’Hôpital d’Amos, ils réclament un nouveau pacte fiscal avec Québec qui leur allouera de nouvelles sources de revenus.

On a beaucoup de pression sur les taxes municipales, à cause de décisions du gouvernement qui ont un gros impact sur notre territoire. De connaître nos réalités, de nous écouter et de mieux adapter notre financement, entre autres avec les redevances sur les ressources naturelles qui doivent être revues et mieux adaptées aux territoires affectés. On veut vraiment renégocier le pacte fiscal en tenant compte de nos réalités régionales , fait valoir le préfet de la MRC Abitibi, Sébastien D’Astous.

La fin du mur à mur

Les élus municipaux de la région d’Amos revendiquent la fin du mur à mur dans les politiques et que les programmes soient adaptés à leurs réalités locales. Selon eux, les orientations gouvernementales qui préconisent la densification urbaine ne tiennent pas compte des objectifs d’occupation dynamique du territoire dans des MRC comme la leur, où l’étalement urbain n’est pas un enjeu.

L'édifice qui abrite les bureaux de la MRC Abitibi et du CLD Abitibi à Amos. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Sébastien D’Astous cite aussi l’exemple l’aide financière allouée pour l’élaboration d’un plan régional des milieux humides et hydriques, qui est la même pour toutes les MRC du Québec.

Il y a des MRC et des villes qui ont des cartes déjà prêtes de Canards Illimités, qui n’ont pas la grandeur de notre territoire et encore moins le pourcentage de zones humides qu’on a. Comment peut-on donner le même montant en subvention à chacun des territoires pour faire le travail quand nous on part de plus loin, on en a plus à faire? C’est impossible qu’on arrive dans les prix. Ce qu’on veut, c’est qu’au moins, la facture soit remboursée comme pour les autres MRC, donc de ne pas être pénalisés , réclame le préfet de la MRC Abitibi.

Un chalet pour la Forêt récréative

La Forêt récréative du Camp Dudemaine, à Amos (archives). Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Les élus de la MRC Abitibi sollicitent aussi l’appui des candidats pour la construction d’un nouveau chalet d’accueil à la Forêt récréative Dudemaine, qui possède son plan multiressource depuis avril dernier.