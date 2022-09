Le maire de Canmore cherche un lieu pour accueillir les sans-abri cet hiver

En tant qu’élus, nous sommes chargés de veiller aux intérêts de la communauté dans son ensemble, et l'ensemble signifie tout le monde , dit le maire, Sean Krausert.

Le maire de Canmore, Sean Krausert souhaite trouver un refuge qui offre une intimité au sans-abri, un accès à des salles de bain et une cuisine. Photo : Radio-Canada / Bryan Labby

L'église a participé au programme deux hivers de suite au plus fort de la pandémie de la COVID-19. Elle pouvait héberger sept personnes par nuit. Le premier hiver, peu de personnes ont utilisé ce service. Cependant, les choses ont changé le second hiver.

On a eu des moments où il y avait plus de personnes que ce que nous ne pouvions accueillir, et on a dû les envoyer ailleurs , explique Howard Thornton, le recteur de l'église.

Le recteur de l'Église anglicane Saint Michael indique qu'elle ne pouvait pas offrir de déjeuner chaud aux sans-abri. Photo : Radio-Canada / Bryan Labby

Il ajoute que les lits d'appoint étaient installés dans une grande salle sans pouvoir offrir une certaine intimité aux personnes. Il n’y avait pas de douche non plus.

Nous avons réalisé que si notre espace était adéquat les deux hivers passés, il serait trop petit pour cette année , admet-il.

Vivre dans les bois

Pour le maire de Canmore, trouver un nouveau local est urgent. Sean Krausert rappelle qu'il n'y a pas de logement abordable dans la municipalité. Le loyer d’une chambre avec les espaces communs à partager coûte entre 800 $ et 1100 $ par mois.

Plusieurs personnes ont décidé de camper dans les bois de la communauté, où le prix moyen des maisons dépasse le million de dollars.

Un de ces sans-abri est Cody. Il ne veut pas donner son nom de famille de peur que la police confisque le peu de biens qu’il possède. Depuis trois mois, il dort sur des palettes en bois installées sous un arbre. Il a plu hier, ce n’était pas agréable .

Comme le campement est illégal, Cody s'inquiète que la police le lui confisque. Photo : Radio-Canada / Bryan Labby

L’homme de 44 ans croit qu'il ne pourra plus dormir dehors bientôt, car les températures baissent, mais aussi en raison du risque de se faire attaquer par des animaux sauvages. Il s’est déjà défendu contre un coyote en pleine nuit.

L’organisation pour sans-abri de la région, Homelessness Society of the Bow Valley, dit qu’il faut un refuge ouvert à longueur d’année.

Sa directrice, Amber Forest, est attristée par l'histoire de Cody et celle des autres sans-abri qui campent dans les bois. Ça ne devrait pas arriver. Tout le monde devrait pouvoir dormir en sécurité et au chaud , dit-elle.

Elle travaille de concert avec le maire pour trouver un nouvel espace pour y installer un refuge pour sans-abri avant le 1er décembre.

Cody, de son côté, a un entretien d'embauche cette semaine, pour travailler dans un des hôtels de Banff. L'emploi inclurait un logement. C'est vraiment ma priorité, car je ne veux plus dormir dehors , dit-il

Avec des informations de Bryan Labby