Un souffleur de verre italien prend sa retraite à Smooth Rock Falls

Je n’ai jamais été un bon père, je ne voyais pas mes enfants très souvent, je ne vivais que pour le verre. J’étais toujours en train de voyager , se confie Angelo Rossi.

Quand ma fille a acheté cette maison [à Smooth Rock Falls], elle m’a demandé si je voulais rester ici dans un endroit paisible et calme , ajoute-t-il.

Originaire de Venise en Italie, Angelo n’aurait jamais imaginé un jour prendre sa retraite au milieu du bois.

C’est une autre planète , s’exclame-t-il à propos de son nouveau chez-soi, où la neige est abondante.

C’est comme être sur la Lune ou sur Mars. Très différent de toutes les places que j’ai visitées dans ma vie. Les gens ont tellement de garages à cause de la neige et du froid. Ils doivent avoir tellement d’équipement pour être capables de survivre parce qu'ils ne pourraient pas sortir de la maison.

L’an dernier, il y a eu 8 pieds de neige. Chaque jour il neigeait, assure-t-il. Chaque jour.

Si j’avais pu vendre de la neige au lieu du verre, j’aurais fait fortune , blague l'homme de 76 ans.

Angelo a appris à souffler de ses poumons chacune de ses pièces par l'entremise de son père sur l’île de Murano, réputée dans le monde entier pour son verre de grande qualité.

En 1971, il s’installe en Ontario, d’abord à Cornwall, puis à Niagara. Il faisait la démonstration de l’étendue de son talent aux touristes dans la tour Skylon.

« J’avais des autobus qui venaient toujours me voir de partout. Parfois, j’avais 50 autobus qui venaient me voir en une journée. Les gens me suivent, peu importe où je vais. Ils aiment me voir à l'œuvre. »