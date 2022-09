Journaliste juridique devenue romancière à temps plein

Mme Polischuk a exercé ce métier pendant 20 ans pour le Prince Albert Daily Herald et le Regina Leader-Post, faisant partie de la poignée de reporters qui couvrent de tels sujets à temps plein.

Bien que les histoires qu’elle raconte ne soient pas une représentation exacte des cas qu’elle a couverts, Heather Polischuk dit néanmoins puiser de l’inspiration dans les émotions qui sont suscitées par ces crimes.

Ces émotions sont très vraies pour moi. Quelquefois, ça pouvait être difficile à avaler. J’allais prendre ces idées, ces émotions, et je les attribuais à un personnage , explique-t-elle.

Fascination pour les fantômes

Son premier roman, fruit de l'auto-édition, est paru en 2018. Il comportait en outre des éléments mystérieux qui lui ont été inspirés par une curiosité de toujours pour les fantômes.

Lorsqu'elle était enfant, la ferme de ses parents était située à proximité d'un cimetière.

« J’adore fabriquer des mondes. Créer des personnages. J’aime les faire paraître dans un livre et voir ce qu’ils feront. » — Une citation de Heather Polischuk, romancière

C'est en raison des coupes dans les salles de nouvelle, de l'augmentation de la demande et d'un climat de plus en plus hostile à l'égard des journalistes que Heather Polischuk a finalement choisi de se consacrer à sa vocation de romancière à temps plein.

Depuis, forte de ses habiletés d'une ancienne journaliste, elle rédige un roman par année, reconnaissante envers ses lecteurs qui continuent d'acheter ses livres.

Avec les informations de Bonnie Allen