Gestion de la pandémie : un rapport vante le leadership de Santé publique Ottawa

Le rapport du Dr Paul Gully, qui examine le rôle de l'unité de santé locale pendant la pandémie, porte un regard favorable sur sa réponse à une urgence en constante évolution.

Dans ses remarques, le consultant en santé publique a déclaré que la clé était de reconnaître que la pandémie de COVID-19 était différente de toutes celles qui l'ont précédée.

Santé publique Ottawa était prête à examiner les informations qui lui parvenaient - la surveillance : locale, nationale, internationale - puis, à apporter les changements nécessaires à la réponse traditionnelle de la santé publique , a résumé le Dr Gully lors de la réunion du Conseil de santé d'Ottawa, lundi, où il a présenté ses conclusions et ses 18 recommandations.

Le rapport du Dr Paul Gully porte un regard favorable sur la réponse de Santé publique Ottawa à une urgence en constante évolution. Photo : Capture d'écran

L'évolution future de la COVID-19 nécessite une surveillance

Le rapport indique que les politiques de santé publique ont été communiquées efficacement et que SPO a fait preuve de leadership et s'est adapté aux changements provinciaux rapides et fréquents.

Selon le rapport, les menaces futures pourraient nécessiter des investissements plus importants dans la surveillance et l'évaluation des risques, car l'évolution future de la pandémie de COVID-19 est imprévisible , dit celui qui est également professeur à l'École de santé publique et des populations de l'Université de la Colombie-Britannique.

On prévoit que le seuil de réintroduction des ordres de santé publique, par exemple l'obligation de porter des masques et la réduction des activités commerciales et sociales, sera élevé , peut-on lire dans le rapport écrit par celui qui a déjà occupé les postes d'administrateur en chef adjoint de la santé publique à l'Agence de la santé publique du Canada et de conseiller médical principal auprès du sous-ministre de Santé Canada.

Par conséquent, il est recommandé de continuer à communiquer régulièrement les indicateurs du niveau de transmission communautaire, ce qui permettra de promouvoir la sensibilisation au coronavirus et de tenir les citoyens, les communautés et les décideurs informés s'il est nécessaire de revoir les politiques de santé publique.

La pandémie de COVID-19 a permis aux Ottaviens d'apprendre à connaître la Dre Vera Etches (archives). Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

D’autres crises à l’horizon?

Le rapport du Dr Gully indique également que des investissements plus importants dans la surveillance et l'évaluation des risques seront également nécessaires pour se préparer à d'autres menaces potentielles futures, comme une urgence climatique prolongée.

SPO doit faire face aux crises immédiates de la pandémie de COVID-19, de la variole du singe, des intoxications médicamenteuses toxiques et des effets des changements climatiques sur la santé, tout en répondant à d'autres menaces continues pour la santé dans les domaines des maladies infectieuses, des maladies chroniques, des maladies mentales et des blessures.

Le rapport suggère que SPO surveille de près l’état de son personnel pour éviter l'épuisement professionnel, une idée avec laquelle la médecin-hygiéniste de SPO , la Dre Vera Etches, est d'accord.

Partout au pays, le personnel de la santé est épuisé après plus de deux ans de pandémie (archives). Photo : Getty Images / Morsa Images

Elle a déclaré que la durabilité devrait être examinée, et que les vagues successives de COVID-19 ont des conséquences sur le personnel.

Il est important d'avoir une capacité de pointe. Donc, continuer à avoir beaucoup d'infirmières qui peuvent vacciner sur appel. Je sais que c'est vraiment important si nous rencontrons une maladie qui est évitable par la vaccination, ou que [la vaccination] peut aider à la gestion des cas et des éclosions.

Le rapport du Dr Gully recommande également à SPO de continuer à recueillir des données sociodémographiques et de surveiller régulièrement le bien-être de la ville.

La prochaine réunion du Conseil de santé d'Ottawa aura lieu le 7 novembre.