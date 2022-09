Un nouvel organisme pour la prévention en santé mentale voit le jour à Sept-Îles

Un nouvel organisme, ALL IN Sept-Îles, voit le jour dans la région afin de venir en aide aux gens souffrant de diverses problématiques en santé mentale.

L'organisme a été créé par cinq amis qui ont perdu un proche qui leur était très cher en 2020.

Le président de l’organisation, Nicolas Bouchard, et le vice-président, Wayne Malouin, souhaitent ainsi amasser des fonds, les redistribuer dans la région et améliorer l'offre de services en santé mentale sur la Côte-Nord.

L’organisme prépare d’ailleurs un premier événement de musique électronique pour parler de la prévention du suicide et amasser des fonds.

À la suite du décès de notre ami, on a discuté entre nous et on s’est dit qu'il fallait en parler. On a parlé de la façon dont on pourrait commémorer la vie de notre ami et de là est venue l’idée d’organiser une soirée qu’il aurait aimé, l’événement de musique électronique , explique M. Malouin.

Avec le désir d’augmenter la portée de l'événement, les cinq amis ont pris la décision d’ouvrir l’événement au grand public et par le fait même créer l'organisme ALL IN Sept-Îles.

Écouter de la musique électronique... et parler

L’événement ALL IN Sept-Îles, qui s’étend sur trois jours, aura lieu au Centre des congrès le 22 octobre prochain. Lors de l’événement, des travailleurs sociaux seront sur place.

À l’heure actuelle, trois artistes sont au programme soit : DJ SHETUSHOV, Sebastien Kostello et MARYCEE.

Un organisme à part entière

En plus de cet événement, l’équipe d’ALL IN Sept-Îles, composée de cinq personnes, souhaite recruter davantage de membres pour organiser d’autres événements dans les prochains mois. L'organisation aimerait entre autres se rendre dans les écoles pour discuter de l'importance de parler sans attendre .