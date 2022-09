La qualité de l’air, principal intérêt du public lors du débat régional à Rouyn-Noranda

Effondrement de la biodiversité, protection de l’environnement, économie durable, crise du logement et services sociaux : autant de thèmes abordés lors du premier débat régional de la campagne électorale, mais qui semblent avoir été légèrement supplantés par celui de la qualité de l’air.

Émilise Lessard-Therrien de Québec solidaire (QS), Jean-François Vachon du Parti québécois (PQ) et Arnaud Warolin du Parti libéral du Québec (PLQ), ont défendu leurs idées sans trop écorcher celles de leurs adversaires, dans la soirée de lundi.

Les trois candidats dans la circonscription Rouyn-Noranda-Témiscamingue étaient réunis au campus de Rouyn-Noranda de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) avec Maxym Perron-Tellier, candidat du Parti conservateur du Québec (PCQ) en Abitibi-Est. La Coalition avenir Québec était aux abonnés absents.

La formule retenue a généré des échanges polis et courtois entre les candidats. Ces derniers ont répondu à tour de rôle aux questions de Marie-Ève Duclos, coordonnatrice de la Concertation régionale des organismes communautaires de l’Abitibi-Témiscamingue sans échanger directement entre eux. Leur droit de parole était chronométré.

Le public pouvait assister au débat à l'atrium de l'UQAT. Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

La fonderie préoccupe le public

Des questions liées à la Fonderie Horne ont été mises à l'avant-plan par les interventions du public. Près du tiers de leur question portait sur ce sujet.

L’engagement de Québec solidaire a toujours été extrêmement clair. Nous ne voulons pas fermer la Fonderie Horne, mais bien exiger l’atteinte de la norme québécoise [3 ng/m3] à l’intérieur d’un premier mandat solidaire , a répondu Émilise Lessard-Therrien lorsque questionné par la modératrice sur l’enjeu de la qualité de l’air à Rouyn-Noranda et au Témiscamingue.

La députée sortante a réitéré sa position lors d’un échange avec un membre de l’auditoire. La fonderie est 100 % légale dans sa façon d’opérer à l’heure actuelle. Mais cette fonderie, qui appartient à des intérêts étrangers, a pour principale préoccupation d’avoir un rendement sur investissement. Elle a admis qu’elle se soumettrait aux normes du gouvernement, mais encore faut-il que le gouvernement ait des exigences , a-t-elle ajouté.

Sans évoquer de cible spécifique, Arnaud Warolin a proposé d’accompagner la Fonderie Horne dans sa modernisation.

Il faut travailler ensemble. Il faut faire de la recherche. Il faut développer les technologies. Et tout cela prend un certain temps. Nous avons une usine de 100 ans qui a besoin de se moderniser et de développer une technologie qui n’existe pas encore , a affirmé le candidat libéral.

Le candidat dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue du Parti libéral du Québec, Arnaud Warolin Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

Le candidat péquiste Jean-François Vachon, qui s’est déclaré favorable à la cible de 3 nanogrammes par mètre cube d'arsenic dans l'air (ng/m⁠3), a confié partager l’avis de M. Warolin sur l’importance d’innover et de développer de nouvelles technologies, notamment en collaboration avec l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue.

Nous avons aussi la cible de 3 ng/m3 en quatre ans. C’est un idéal. Cela ne veut pas dire que cela va se réaliser. L’objectif est de leur fixer la cible la plus haute pour ensuite faire les ajustements nécessaires , a-t-il précisé.

Également opposé à la fermeture de l’usine, Maxym Perron-Tellier a déclaré espérer que la région devienne un leader mondial dans le domaine de la captation de métaux lourds. Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

On ne veut pas que l’entreprise quitte pour la Chine, comme on le voit ailleurs au Québec et en Amérique du Nord , a illustré Maxym Perron-Tellier, candidat dans Abitibi-Est.

Il a rappelé que le Parti conservateur du Québec propose de créer une chaire de recherche à l’UQAT pour lui permettre d’arbitrer le dossier de façon neutre.

Mme Lessard-Therrien a profité du débat pour rappeler sa présence à la marche sur l’arsenic, prévue ce vendredi dans le quartier Notre-Dame. Les deux autres candidats dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Jean-François Vachon et Arnaud Warolin, ont répondu être en réflexion.

Programmes sociaux

Le second segment du débat, dédié à la justice sociale, a permis de dégager des points de divergence et de convergence entre les candidats.

L’enjeu du logement a été l’occasion pour Arnaud Warolin de mousser la Charte des régions, un programme promu par son parti à l’échelle de la province.

Le candidat conservateur a lui aussi déploré le mur-à-mur de Québec et sa tendance à la centralisation, mais lors du segment dédié au financement des organismes communautaires. M. Perron-Tellier, qui prône la décentralisation du réseau de la santé et une plus grande privatisation, s’est vu répliquer par la députée sortante que le réseau devait rester public.

Jean-François Vachon, du Parti québécois, a insisté sur l’importance d’améliorer les capacités de rétention des professionnels de la santé en région. Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

Jean-François Vachon veut aussi que les conditions de travail des infirmières soient améliorées, un avis partagé par son vis-à-vis libéral.

Absence remarquée

Le candidat de la Coalition avenir Québec, Daniel Bernard, ne participait pas au débat. Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

Pierre Dufour, Suzanne Blais et Daniel Bernard, les trois candidats de la Coalition avenir Québec en Abitibi-Témiscamingue, n’ont pas participé à l’événement.

Leur absence a été soulignée à quelques reprises par les candidats.

Il faut reconnaître que nous vivons une crise du logement en Abitibi-Témiscamingue. Encore, au printemps dernier, la CAQ refusait de l’admettre. C’est dommage. J’aurais bien aimé entendre les candidats caquistes , a mentionné la députée sortante Émilise Lessard-Therrien.

Le Parti québécois a créé les centres de la petite enfance. Si un parti est capable de livrer dans ce domaine, c’est le Parti québécois, pas la CAQ , a ajouté M. Vachon au sujet d’une autre pénurie : celle de garderies.

Emploi du temps chargé

Léonie Bernard-Abel, attachée de presse de la CAQ en Abitibi-Témiscamingue, nous a expliqué lundi après-midi que l’emploi du temps des candidats ne leur permettait pas de participer au débat.

Nous avons seulement un candidat, nous ne pouvons pas le cloner , a-t-elle indiqué en faisant allusion à Daniel Bernard, en déplacement au Témiscamingue jusqu’à mercredi.

Les candidats auraient reçu leur invitation au débat, mercredi dernier, un délai qu’ils jugeaient trop court pour leur permettre de se libérer.

C'est dommage. Nous avons reçu plusieurs demandes de débat, mais nous devions malheureusement faire des choix , complète Mme Bernard-Abel.

Les débats locaux et régionaux ont jusqu’ici majoritairement été boudés par les candidats de la CAQ. Le débat électoral sur la justice sociale et environnementale se déroulait dans le cadre de l’initiative Vire au vert.