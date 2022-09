Le suivi en santé mentale difficile dans Windsor-Essex, selon un intervenant

C'est ce qu'a déclaré un intervenant qui a témoigné à l'enquête du coroner sur la mort de Matthew Mahoney lundi.

L'homme de 33 ans abattu par la police était atteint de schizophrénie. Il avait eu de nombreuses interactions avec le système de santé local avant d'être tué le 21 mars 2018.

Pour une personne comme Matthew Mahoney, l'accès au soutien communautaire peut prendre de six mois à un an, a indiqué lors de son témoignage lundi Jonathan Foster, vice-président des services d'urgence et de la santé mentale à l'Hôpital régional de Windsor (WRH).

Nous devons souvent nous battre pour trouver les services de soutien pour nos patients les plus vulnérables dans un délai convenable , a expliqué M. Foster.

« C'était un problème en 2018, et c'est encore un problème aujourd'hui. » — Une citation de Jonathan Foster, vice-président des services d'urgence et de la santé mentale à l'Hôpital régional de Windsor

En 2020, le WHR a ouvert une unité d'évaluation en santé mentale. Rattachée à son service d'urgence, elle est conçue et dotée de personnel spécifiquement pour aider ce type de patients. De 7 h à 23 h, les patients ont accès à un psychiatre, deux infirmiers psychiatriques agréés et un travailleur social. En dehors de ces heures, certains de ces postes sont sur appel.

Les défis se jouent toutefois à la sortie de l'hôpital. La majorité des établissements ontariens offrent des services de santé mentale aux patients hospitalisés et aux patients externes, mais pas à Windsor où ce sont les partenaires communautaires qui assurent le suivi et les soins après le congé.

Selon M. Foster, cette situation peut entraîner une déconnexion et rendre plus difficile la coordination lorsqu'il s'agit de la continuité des soins aux patients.

Pendant longtemps, nous avons eu du mal à trouver des programmes de traitement pour les personnes présentant des facteurs de risque suicidaire , a noté M. Foster.

« Nous n'avons pas les ressources nécessaires pour aider les gens sur une longue période. » — Une citation de Jonathan Foster

Rendre les ressources communautaires plus efficaces

Pour M. Foster, l'augmentation du financement est une piste de solution, mais pas la seule.

Il explique que les organismes communautaires doivent aussi évaluer la façon dont ils répartissent leurs ressources pour éliminer les chevauchements et améliorer l'efficacité des services offerts.

Cette démarche est d'autant plus importante que le nombre de patents est en constante hausse.

L'unité de santé mentale de l'hôpital est presque pleine la plupart du temps , a souligné Jonathan Foster. Selon lui, avec entre six et quinze personnes sont admises ou reçoivent leur congé de l'hôpital quotidiennement avec une durée moyenne de séjour de 14 jours.

Ces dernières années, de plus en plus de personnes ont recours aux services de santé mentale de l'hôpital. Pour beaucoup, c'est la première fois qu'ils le font.

« Dans l'ensemble, la complexité et la gravité des maladies que nous voyons ont également augmenté. » — Une citation de Jonathan Foster

Des changements en cours

Avant le décès de Matthew Mahoney en 2018, l'hôpital utilisait un système de tenue de dossiers papier. Les données sont désormais numériques et le système signale toute personne qui est revenue à l'hôpital ou qui s'y est rendue plusieurs fois pour des problèmes de santé mentale.

L'hôpital a également procédé à des changements internes après un examen des circonstances entourant la mort de Matthew Mahoney. Parmi ceux-ci, le suivi du patient après son départ de l'hôpital.

Après le décès de Mahoney, l'équipe de soutien et d'approche communautaire (COAST) a commencé à fournir au WHR les noms des dix patients à haut risque les plus importants de la communauté. Un groupe de travail a également été mis sur pied pour élaborer un parcours pour les patients à haut risque et à faible visibilité de la communauté.

L'enquête du coroner sur la mort de Matthew Mahoney doit se terminer cette semaine. À l'issue des audiences, le jury de cinq personnes doit formuler des recommandations pour aider à prévenir de futurs décès.

Avec des informations de CBC