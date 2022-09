Dernière semaine d’audiences de la commission d’enquête sur Portapique en N.-É.

Plus de 230 témoignages - dont une soixantaine en personne - des milliers de documents et plusieurs rebondissements ont marqué les audiences qui ont débuté le 22 février.

Ces audiences ont pour objectif de mieux comprendre comment 22 personnes sont mortes lors de la pire tuerie de l’histoire moderne au Canada, qui s’est déroulée les 18 et 19 avril 2020.

Cette semaine, la commission entendra les suggestions de recommandations de plusieurs participants, à commencer avec les familles des victimes ou les personnes qui les représentent.

L'avocat Michael Scott représente les familles de nombreuses victimes de la tuerie de Portapique en Nouvelle-Écosse (archives). Photo : Radio-Canada

C’est une occasion pour les participants de résumer ce qu’ils pensent des principaux éléments de preuve et les points importants, pour ainsi offrir des recommandations ou des commentaires sur ce qu’ils veulent en lien avec le processus , indique Michael Scott, de la firme Patterson Law, qui représente plusieurs familles des victimes.

Il explique que les participants peuvent faire des suggestions à l’écrit ou de manière orale lorsque leur tour viendra cette semaine.

Mercredi, d’autres avocats des familles et un représentant de l’ex-conjointe du tireur, Lisa Banfield, s’adresseront aux commissaires.

Des groupes d’action, des syndicats, des représentants de la police de Truro et des ministères provincial et fédéral de la Justice se succéderont toute la semaine.

Les commissaires feront leurs remarques finales vendredi après-midi.

Le travail n’est pas terminé

Même si les audiences publiques se terminent vendredi, la commission poursuivra son travail, lors de ce qu’elle appelle la Phase 3.

Les audiences publiques sur la tuerie de Portapique ont débuté le 22 février 2022. Photo : CBC

D'autres plus petites rencontres auront lieu avec des membres de la communauté ou des personnes touchées directement par la tuerie. Cette phase permettra aussi à la commission de développer ses recommandations.

Toute personne peut faire part de ses suggestions à la commission jusqu'au 30 septembre. Un rapport final sera soumis d’ici le 31 mars 2023.

La Commission des pertes massives a pour mandat d'examiner ce qui s'est passé avant et pendant la tuerie, y compris la réponse de la GRC , mais aussi divers sujets comme le rôle de la violence basée sur le genre et de la violence entre partenaires intimes, l'accès du tireur aux armes à feu, ses interactions antérieures avec la police, la formation et les politiques de la police, et les communications avec le public pendant et après le massacre.

Avec des informations d’Haley Ryan de CBC