Église Sainte-Brigid : pas de décision de justice avant fin septembre

L’organisme The United People of Canada (TUPC) – enregistré en français sous Les Peuples Unis du Canada – et les propriétaires de l’église Sainte-Brigid, dans la Basse-Ville d’Ottawa, devront attendre un peu plus longtemps pour voir si le groupe controversé sera expulsé de la propriété.

Le groupe lié au convoi des camionneurs et les propriétaires de l’ancienne église ont comparu, lundi, devant la juge de la Cour supérieure de l’Ontario, Sally Gomery. Cette date d'audience avait été fixée après que TUPC ait demandé plus de temps pour préparer son dossier, lors de la précédente audience, le 2 septembre dernier.

La juge a indiqué que sa décision ne serait probablement pas rendue avant le 27 septembre.

Questionnant Saron Gebresellassi, l'avocat qui représente TUPC , la juge Gomery a estimé que les preuves fournies par le groupe démontrent que l’organisme n'a pas payé de loyer le 15 juillet, malgré l’engagement de son directeur William Komer, et ne s’est pas non plus acquitté de la somme de 100 000 $ prévue comme acompte pour l’achat du bâtiment, versement pour lequel TUPC avait obtenu un délai.

Si vous me louez des locaux et que vous ne payez pas le loyer pendant des semaines et des semaines et que je dis que je veux résilier le bail, vous dites que c'est de la mauvaise foi de ma part ? a interrogé la juge.

Patrick McDonald, qui possède la propriété située près du marché By avec trois autres partenaires, allègue que l’accord de vente de l’édifice à TUPC ne tient plus, puisque l’organisme n'a pas effectué ce dépôt. Selon lui, cette situation l’autorise à résilier le bail. Mais depuis, l’organisme refuse de partir.

Le groupe avait un accord verbal , selon son avocat

Lundi, l'avocat du groupe a fait valoir l’existence d’un accord verbal avec les propriétaires, tandis que les propriétaires disent que le seul accord était celui d'achat et de vente, que M. Komer a signé.

Me Gebresellassi a déclaré que le juge pouvait s'appuyer sur l'affidavit de M. Komer qui indique que le loyer a été payé conformément à cet accord oral et que d'autres tentatives de paiement avaient été ignorées par les propriétaires en raison de la mauvaise presse visant les locataires.

La juge a souligné que la déclaration sous serment de M. Komer mentionnait des courriels et des traites bancaires, mais, selon elle, aucun élément de preuve corroborant n’a été fourni pour démontrer l’existence de cet accord verbal.

William Komer, directeur de The United People of Canada, s'entretient avec les médias à l'extérieur du palais de justice d'Ottawa, le 2 septembre (archives). Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

La juge a également demandé des détails sur cet accord verbal présumé, notamment quand celui-ci a commencé et quelles en étaient les conditions.

Lorsqu'on lui a demandé à l'extérieur du palais de justice pourquoi plus de détails sur l'accord oral n'avaient pas été fournis, Me Gebresellassi a déclaré que la préparation de l'audience nécessitait beaucoup à faire en très peu de temps .

Je pense que les Peuples unis du Canada ont fait tout ce qu'ils pouvaient dans le temps qu'ils [avaient] , a déclaré l’avocate.

Contre-interrogatoire

Me Gebresellassi a passé une grande partie de la matinée et du début de l'après-midi à interroger M. McDonald, l'un des propriétaires de l’église, sur le moment et le nombre de fois où il a demandé un loyer à M. Komer.

M. McDonald a indiqué que le loyer était dû dès que le groupe a obtenu les clés de l’édifice à la mi-juin, mais que ce n'est que le 24 juillet qu'il a reçu un premier chèque de 5000 $ plus TVH .

Le propriétaire de l’église s'est dit frustré et a dit en avoir discuté en personne avec M. Komer à plusieurs reprises.

L'idée selon laquelle les propriétaires de l’église auraient ignoré les paiements proposés a été contestée par leur avocat, Gordon Douglas, devant le tribunal après l'audience.

Nous n'avons rien vu dans aucun des affidavits présentés par l'intimé pour prouver qu'il y a eu des chèques , a-t-il indiqué aux journalistes. Nous n'avons rien vu.

Me Douglas a déclaré que les propriétaires de l’église Sainte-Brigid espèrent une décision de justice plus tôt que tard .

En attendant, et alors que le chauffe-eau de l’édifice doit être remplacé, la société [qui doit procéder à ce remplacement] n'entrera pas dans le bâtiment tant qu’une résolution de ce différend ne sera pas réglée, car elle s’inquiète pour sa sécurité , a-t-il ajouté.