Le marché Green Pig de Salisbury ravagé par un incendie

Le Green Pig Country Market est connu pour ses étalages de légumes frais et son labyrinthe de maïs. Il est situé à environ 20 km au sud-ouest de Moncton.

Le maire de Salisbury, Rob Campbell, qualifie l’incendie de dévastateur . C’est une triste situation , dit-il.

Le marché est un pilier économique de la communauté, ajoute le maire. Il attire habituellement des consommateurs de toute la région ainsi que des gens de passage sur l’autoroute, explique-t-il.

Shelby Christie, un résident de Salisbury, explique qu’il a remarqué de la fumée au marché en rentrant chez lui après le travail. Il a ensuite vu des flammes. C’était vers 19 h 50, selon lui.

J’étais le premier arrivé dans le stationnement. Des volutes de fumée sortaient du bâtiment. J’étais à environ 15 pieds du bâtiment. J’étais très surpris. "Oh, mon Dieu! Je suis le premier ici. Qu'est-ce que je fais?" , raconte M. Shelby.

Il a appelé le 911.

Bradley MacLeod, chef pompier de Salisbury, confirme qu’un appel signalant la fumée de l’incendie a été reçu vers 19 h 50.

Selon lui, le feu a pris naissance à l’intérieur entre une nouvelle partie du bâtiment et la partie principale. Les pompiers ont essayé d’éteindre le feu, mais le vent attisait les flammes et elles se sont propagées dans le magasin.

Selon M. Shelby, les gens qui circulaient en voiture près du marché pouvaient ressentir la chaleur de l’incendie. Il estime que les flammèches étaient projetées à 100 pieds, probablement à 200 pieds dans les airs . L’incendie était énorme, dit-il.

Un incendie s'est déclaré lundi soir dans le marché des fermiers Green Pig Country Market, à Salisbury, dans le sud-est du Nouveau-Brunswick. Photo : Facebook/Rob Campbell Mayor of Salisbury NB

Le magasin a été détruit, indique M. MacLeod. Le café et la boulangerie ont été endommagés par la chaleur. Le reste du bâtiment a été endommagé par la fumée, dit-il.

Les dégâts sont si importants que le chef pompier croit que le bâtiment est perdu. Le feu s’est propagé dans le grenier, les fermes du toit sont endommagées et le toit devrait être réparé, explique-t-il.

70 pompiers sont intervenus

Les pompiers sont venus à bout de l’incendie vers 22 h 30 et ils sont demeurés sur les lieux jusqu'à minuit environ, estime Bradley MacLeod.

Des pompiers de Petitcodiac, Havelock, Elgin, Moncton et Riverview ont prêté main-forte à ceux de Salisbury, précise M. MacLeod. Il y avait en tout plus de 20 camions et environ 70 pompiers, selon lui.

Les ruines de la section du Green Pig Country Market ravagée par l'incendie. Photo : Facebook/The Green Pig Country Market

M. Christie dit avoir vu tandis qu'il était sur lieux quatre camions de pompiers qui faisaient un va-et-vient entre la rivière où ils puisaient de l’eau et les lieux de l’incendie. Ils arrosaient les flammes, mais cela ne faisait rien. Le feu engouffrait le bâtiment .

Bradley MacLeod explique que les pompiers devaient transporter de l’eau parce que le village n’a pas de bornes d’incendie. Cela prenait chaque fois environ 10 minutes.

Le prévôt des incendies va enquêter sur les lieux à compter de mardi matin pour tenter d’établir les causes du brasier, ajoute M. MacLeod.